< sekcia Ekonomika
Zástupcovia samospráv na východe predostreli vláde viaceré témy
Starosta obce Vyšný Orlík Ján Džupin potvrdil, že obec dostala od vlády to, čo požadovala.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vyšný Orlík 26. novembra (TASR) - Zástupcovia samospráv okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce predostreli vláde v rámci jej stredajšieho výjazdového rokovania vo Vyšnom Orlíku (okres Svidník) viaceré témy. Išlo napríklad o výstavbu rýchlostnej cesty R4, zamestnanosť, ako aj nájomné bývanie.
Starosta obce Vyšný Orlík Ján Džupin potvrdil, že obec dostala od vlády to, čo požadovala. „Verím, že finančné prostriedky zveľadia budovu kultúrneho domu a bude omnoho krajšia ako doteraz,“ uviedol. Ako doplnil, na jej rekonštrukciu dostali 50.000 eur a ďalších 10.000 eur pôjde na obnovu sociálnych zariadení. Na miestne komunikácie a cestu k vojnovému cintorínu z prvej svetovej vojny získali z úradu vlády sumu 104.000 eur, čo podľa starostu tvorí približne 30 percent ročného rozpočtu obce.
Džupin tiež upozornil na dlhodobý problém odchodu ľudí za prácou. „Momentálne pracovné príležitosti okresu Svidník sú veľmi slabé. Mladí odchádzajú do Prešova, Košíc či Bratislavy,“ povedal. Nádeje vkladá do výstavby R4, ktorá by podľa neho mohla pritiahnuť investorov do regiónu.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová uviedla, že samosprávy otvorili otázku R4, ktorá je podľa nej pre severovýchod krajiny nevyhnutná. „Nie sme len na konci Slovenska, sme na konci Európskej únie,“ uviedla a poukázala na potrebu dobrej cestnej infraštruktúry. Upozornila aj na hrozbu zvýšenej kamiónovej dopravy cez mestá a obce po tom, ako Poliaci dokončia svoju časť rýchlostnej cesty.
Ivančová privítala schválenie pozmeňujúceho návrhu, podľa ktorého bude automobilka Volvo rokovať aj s potenciálnymi zamestnávateľmi vo Svidníku. Ako doplnila, mesto pripravuje projekty nájomných bytov a rozvoja turizmu. Je podľa nej dôležité vytvoriť synergický efekt aj s budúcoročným otvorením múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach po rekonštrukcii. Svidník získal 50.000 eur na výstavbu parkoviska v centre mesta.
Primátor Stropkova Ondrej Brendza uviedol, že vláda finančne podporila prepojenie parkovísk v meste sumou 30.000 eur. Samosprávy podľa neho čakajú na podporu nájomného bývania. „Máme projekt, úver aj vlastné zdroje. Chýbajú už len peniaze,“ uviedol Brendza. Rovnako poukázal na potrebu urýchlenia výstavby R4.
Starosta obce Vyšný Orlík Ján Džupin potvrdil, že obec dostala od vlády to, čo požadovala. „Verím, že finančné prostriedky zveľadia budovu kultúrneho domu a bude omnoho krajšia ako doteraz,“ uviedol. Ako doplnil, na jej rekonštrukciu dostali 50.000 eur a ďalších 10.000 eur pôjde na obnovu sociálnych zariadení. Na miestne komunikácie a cestu k vojnovému cintorínu z prvej svetovej vojny získali z úradu vlády sumu 104.000 eur, čo podľa starostu tvorí približne 30 percent ročného rozpočtu obce.
Džupin tiež upozornil na dlhodobý problém odchodu ľudí za prácou. „Momentálne pracovné príležitosti okresu Svidník sú veľmi slabé. Mladí odchádzajú do Prešova, Košíc či Bratislavy,“ povedal. Nádeje vkladá do výstavby R4, ktorá by podľa neho mohla pritiahnuť investorov do regiónu.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová uviedla, že samosprávy otvorili otázku R4, ktorá je podľa nej pre severovýchod krajiny nevyhnutná. „Nie sme len na konci Slovenska, sme na konci Európskej únie,“ uviedla a poukázala na potrebu dobrej cestnej infraštruktúry. Upozornila aj na hrozbu zvýšenej kamiónovej dopravy cez mestá a obce po tom, ako Poliaci dokončia svoju časť rýchlostnej cesty.
Ivančová privítala schválenie pozmeňujúceho návrhu, podľa ktorého bude automobilka Volvo rokovať aj s potenciálnymi zamestnávateľmi vo Svidníku. Ako doplnila, mesto pripravuje projekty nájomných bytov a rozvoja turizmu. Je podľa nej dôležité vytvoriť synergický efekt aj s budúcoročným otvorením múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach po rekonštrukcii. Svidník získal 50.000 eur na výstavbu parkoviska v centre mesta.
Primátor Stropkova Ondrej Brendza uviedol, že vláda finančne podporila prepojenie parkovísk v meste sumou 30.000 eur. Samosprávy podľa neho čakajú na podporu nájomného bývania. „Máme projekt, úver aj vlastné zdroje. Chýbajú už len peniaze,“ uviedol Brendza. Rovnako poukázal na potrebu urýchlenia výstavby R4.