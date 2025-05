Zástupcovia SK8 žiadali zachovať 400 miliónov eur pre regióny

Brusel 14. mája (TASR) - Predsedovia štyroch slovenských samosprávnych krajov sa v stredu v Bruseli stretli s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) zodpovedným za regionálny rozvoj a eurofondy Raffaelom Fittom. Upozornili ho, že vláda SR chce v rámci nových priorít eurokomisie presunúť 400 miliónov eur z eurofondov pre regióny na veľké štátne projekty, informuje spravodajca TASR.



K stretnutiu došlo z iniciatívy europoslankyne Ľubice Karvašovej (RE, PS), ktorá je členkou Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, v rámci prebiehajúceho zasadnutia Výboru regiónov v Bruseli.



Predseda Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič pre TASR spresnil, že delegácia u komisára Fitta hovorila nielen v mene SK8, ale mandát mala aj od Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska. Mandát na zdôraznenie toho, že regióny vnímajú nezastupiteľnú úlohu eurofondov pre rozvoj a znižovanie investičného dlhu miest, obcí a krajov a že samosprávy majú vysokú spoľahlivosť pri implementácii eurofondov.



„Regionálne peniaze by mali zostať regiónom. O tejto téme sme rozprávali s viceprezidentom eurokomisie. Je jeden z tých, ktorý rozumie regiónom, pretože sám jednému predsedal. Prisľúbil, že sa bude zaoberať tým, že 400 miliónov eur uvažuje vláda vziať z peňazí, ktoré môžu regióny, mestá a obce implementovať do svojich projektov,“ povedal. Dodal, že druhá vec, o ktorej rokovali, je uvoľnenie flexibility alebo 15 % eurofondov a ocenil, že Fitto prijal pozvánku na Slovensko, aby sa na celú situáciu „pozrel zblízka“.



Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba zdôraznil, že delegácia tlmočila eurokomisárovi spoločný odkaz z minulého týždňa všetkých regionálnych zoskupení. „Špecifickou požiadavkou pre Slovensko bolo zachovanie 400-miliónovej alokácie. Tiež trvám na tom, že peniaze určené regiónom musia zostať na ich území,“ odkázal.



Predseda Košického kraja Rastislav Trnka pripomenul, že spolu s kolegami z iných krajov boli v Bruseli ešte pred začatím súčasného programovacieho obdobia a ocenil, že sa podarilo „nájsť spoločnú reč“ s Fittom.



„Európska komisia dodržala línie čerpania eurofondov. Vypichnem najzákladnejšie body, že projekty sa budú tvoriť zdola nahor, že štát nám nebude zasahovať do alokácií a nebude meniť pravidlá za pochodu. Napriek tomu sa to všetko deje,“ opísal situáciu Trnka. Spresnil, že mestá, obce a regióny sú tie, ktoré tvoria projekty a teraz s prekvapením zisťujú, že vláda ich chce pripraviť o 400 milión eur, ktoré môže presunúť na iné priority, napríklad na obranu.



Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter zdôraznil, že samosprávy zabezpečujú 80 % všetkých služieb, ktoré štát poskytuje ľuďom, a vyjadril nádej, že sa im zdroje, o ktorých informovali v Bruseli, podarí zachrániť.



„Hovorili sme o cestách a školách, kde by tieto peniaze mohli byť použité, o rekonštrukcii škôlok a investíciách do sociálnych zariadení. Komisia dnes ukázala, že sa zaujíma o konkrétne projekty pre ľudí v regiónoch. Pre nás je to pokračovanie dlhodobého boja, že vláda nemôže rozhodnúť bez toho, aby sa s nami dohodla, že peniaze pre ľudí a na služby pre nich môže dať niekde inde,“ povedal Lunter.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)