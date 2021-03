Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov vstúpili do štrajku

Bratislava 23. marca (TASR) - Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov, ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v mestách Bratislava, Košice a Prešov, v utorok vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Chcú tak vyjadriť nesúhlas s tým, že štát doteraz finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek MHD i prepúšťanie. Štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nemá dotknúť, má byť však viditeľná, a to napríklad označením na vozidlách.



Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina vo februári upozornili, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická a bez pomoci od štátu môže prísť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu. Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný. Napríklad Dopravný podnik Bratislava eviduje pre koronakrízu výpadok tržieb na úrovni vyše 23 miliónov eur a naďalej narastá.



Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov na Slovensku zároveň začiatkom marca zverejnili vyhlásenie, kde varujú pred štrajkovou pohotovosťou. Štát žiadajú, aby v plnom rozsahu finančne pomohol ich podnikom a kompenzoval výpadok príjmov spôsobený pandémiou.



Ministerstvo dopravy naďalej tvrdí, že nemá zákonnú a ani finančnú možnosť, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť. Uvedomuje si však vážnosť situácie, v akej sa ocitli, a preto hľadá spôsoby, ako ju riešiť. Rezort vidí možný priestor v rámci pripravovanej schémy pomoci pre cestnú dopravu. Pre aktuálnu politickú situáciu sa však tieto návrhy nedostali na stôl koaličnej rady. Rezort dúfal, že sa to zmení v pondelok (22. 3.). "V stredu (24. 3.) má, navyše, minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) rokovanie s Dopravným podnikom Bratislava, ktorý zastupuje mestské dopravné podniky, aby sa bližšie informoval o výpadkoch tržieb a rokoval s nimi o možnostiach riešenia ich situácie," uviedol hovorca ministerstva Ivan Rudolf.