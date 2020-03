Zástupcovia zamestnávateľov očakávajú od novej vlády viacero priorít

Bratislava 2. marca (TASR) - Predvídateľný legislatívny proces, znižovanie byrokracie, či odstránenie skrytého zdaňovania. Toto sú len niektoré z viacerých opatrení, ktoré od novej vlády očakávajú zástupcovia zamestnávateľských združení. Okrem toho by mal byť cieľom dobrý sociálny dialóg, ktorý podľa zamestnávateľov nebol v posledných mesiacoch ideálny.



Zamestnávatelia sa zhodujú v tom, že pred každými voľbami počúvajú o ambicióznych balíčkoch opatrení, ale k zmenám dochádza vždy veľmi pomaly. "Naším spoločným cieľom by malo byť stabilné podnikateľské prostredie vnímané cez prizmu fungujúceho právneho štátu, efektívnej a otvorenej verejnej správy, daňovej sústavy motivujúcej k inováciám a investíciám, kvalitného a efektívneho systému vzdelávania, kultivovaného trhu práce, funkčnej infraštruktúry, podpory exportu a súladu medzi trvalo udržateľným rozvojom a ochranou životného prostredia," zhrnula hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Miriam Filová.



Podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) by mala byť prvou úlohou vlády obnova dôvery v právny štát. "Kvalitné podmienky pre podnikanie sú jedným z kľúčových prvkov ekonomickej prosperity, tvorby pracovných miest aj sociálneho rozvoja Slovenska. Čiže politika konkurencieschopnosti a reforma vzdelávania sú pre nás hneď prioritou číslo dva a tri," doplnil tajomník RÚZ Martin Hošták.



Asociácia priemyselných zväzov (APZ) je presvedčená, že dôležitá by mala byť aj reforma školstva, či podpora vedy a výskumu. "Kľúčový je súlad školstva s potrebami trhu práce a zmenami, ktoré nás najbližšie roky čakajú. Podľa štúdie Svetového ekonomického fóra približne 65 % žiakov, ktorí nastupujú na základné školy, bude v budúcnosti vykonávať povolania, ktoré ešte neexistujú," priblížila hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková.



Nová vláda by si mala dať záležať aj na kvalitnom sociálnom dialógu. Zamestnávatelia by napríklad ocenili, keby sa znížila frekvencia zmien zákonov. "Považujeme za nevyhnutné, aby tu fungoval kvalitný sociálny dialóg zastrešený tripartitou. Od novej vlády očakávame, že všetky relevantné návrhy zákonov, ako aj ďalších dôležitých opatrení, budú dôsledne prerokované a posúdené aj na Hospodárskej a sociálnej rade SR," uviedla Filová.



V predchádzajúcom období mal podľa zamestnávateľov sociálny dialóg trhliny. "Dobrý sociálny dialóg so zamestnávateľmi mala dosluhujúca vláda možno iba na papieri. Ďalšími úlohami vlády je reforma daňovo-odvodového systému a odstránenie tzv. skrytého zdaňovania, moderná pracovná legislatíva a podpora tvorby nových pracovných miest, zamedzenie plytvania vo verejných financiách a eliminovanie korupcie, dosiahnutie účelného a transparentného využívania prostriedkov z fondov EÚ," vymenoval niektoré ciele Hošták.



Aj podľa APZ mal sociálny dialóg počas posledných mesiacov veľké nedostatky. "Prejavovalo sa to najmä prijímaním dôležitých opatrení cez poslanecké návrhy, a teda bez zapojenia a diskusie so zamestnávateľmi, ktorí sú súčasťou tripartity. Pritom práve firmy doplatili na mnohé zmeny prijaté skráteným legislatívnym konaním abnormálnym zvýšením výdavkov. Dúfame, že takéto praktiky sú už minulosťou," očakáva Šeptáková. Asociácia od novej vlády očakáva, že zamestnávateľov bude zapájať do diskusie o legislatívnych zmenách o školstve, daňovo-odvodovej politike, minimálnej mzde, modernejšom Zákonníku prácu, či životnom prostredí. "Sociálny dialóg je vo férovej krajine založený na rovnocenných trojstranných konzultáciách – vláda, zamestnávatelia, odborári," dodala Šeptáková.