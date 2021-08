Bratislava 7. augusta (TASR) - Žatva sa presunula do najvyššie položených oblastí Slovenska. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Žatva sa podľa neho začala už aj v najvyššie položených oblastiach na Orave, Kysuciach, Liptove a Spiši.



Priblížil, že v uplynulých dňoch žatvu prerušoval na väčšine územia Slovenska výdatný dážď. Napriek tomu sa poľnohospodárom podarilo s prácami na poliach pokročiť.



Aktuálne sú podľa neho hustosiate obilniny pozberané na 80 % a repka na 94 % pestovanej výmery. V nížinných oblastiach je zber repky už ukončený a poľnohospodári postupne finišujú aj so zberom hustosiatych obilnín.



"Celkovo môžeme žatvu hodnotiť zatiaľ ako priemernú. V porovnaní s minulými rokmi je zber o čosi pomalší. Spôsobili to najmä veľké výkyvy počasia, lejaky a lokálne búrky," spresnil.



"Stalo sa praxou, že žatvu už nemôžeme hodnotiť len globálne, pretože úrody a kvalita sú rozdielne v rámci regiónov aj jednotlivých okresov. Je to spôsobené spomínanými výkyvmi počasia, nerovnomerným rozložením zrážok a množstvom slnečných dní počas sezóny. Niektorí poľnohospodári aj v rámci jedného okresu teda majú lepší a niektorí zase horší rok," dodal Korpáš.