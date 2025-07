Frankfurt nad Mohanom 20. júla (TASR) - Zatváranie bankových pobočiek v Nemecku sa zrýchľuje. Ukázali to najnovšie údaje centrálnej banky Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Podľa Bundesbanky v minulom roku klesol počet pobočiek v Nemecku o 1631 alebo 8,4 % na 17.870. To bol výraznejší úbytok ako o približne 5 % v roku 2023 a o 6 % v roku 2022.



Dôvodom je rastúce využívanie online bankovníctva a slabé zisky jednotlivých bánk. V dôsledku toho obmedzujú personálne a nákladovo náročné pobočky.



Z údajov Bundesbanky ďalej vyplýva, že najviac pobočiek vlani zatvorili najmä veľké banky, a to 1280, zatiaľ čo menšie sporiteľne zrušili 178 pobočiek a družstevné banky 186 pobočiek.



Ale sporiteľne so 6926 pobočkami a podielom 38,8 % na trhu majú aj naďalej najviac pobočiek v Nemecku pred družstevnými Volksbankami a Raiffeisenbankami so 6402 pobočkami.



Na konci roka 2024 mali hlavné banky iba 3292 pobočiek vrátane tých, ktoré Deutsche Bank prevzala od Postbank.