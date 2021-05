Zatvorené obchody na švédskom vidieku nahradili mobilné kontajnery

Štokholm 29. mája (TASR) - Jeden po druhom sa na švédskom vidieku zatvárajú obchody s potravinami, najmä v odľahlých, menej obývaných oblastiach. Ich obyvatelia tak museli cestovať kilometre za nákupom potravín. Ale aj na tento problém sa v škandinávskej krajine našlo riešenie - nový typ obchodu bez obsluhy v mobilných kontajneroch.



Vo Veckholme, dedine s niekoľkými stovkami obyvateľov vzdialenej 80 kilometrov od Štokholmu, bol posledný obchod s potravinami zatvorený pred viac ako desiatimi rokmi. Pred rokom a pol skončila aj malá samoobsluha na jedinej benzínovej pumpe. Dedinčanom tak nezostávalo nič iné, ako cestovať pol hodiny autom do najbližšieho supermarketu.



V júli 2020 však prišiel do dediny automatizovaný obchod s potravinami bez ľudskej obsluhy. V kontajneri uprostred poľa, v ktorom je možné nakupovať 24 hodín denne, predáva spoločnosť Lifvs na rozlohe 20 štvorcových metrov stovky produktov, a to bez pokladníka.



„Istý čas tu nebolo nič a myslím si, že väčšine z nás, ktorí tu žijeme, to naozaj chýbalo,“ uviedla včelárka z Veckholmu Giulia Rayová. „Je pohodlné mať niečo také v tejto oblasti,“ dodala, kým si nakúpila a zároveň doplnila regály kontajnerového obchodu svojim medom.



Nakupujúci odomknú dvere supermarketu pomocou aplikácie vo svojom smartfóne. „Chodíme sem trikrát týždenne a kupujeme veci, ktoré potrebujeme,“ poznamenal Lucas Edman, technik, ktorí pôsobí v tomto regióne len niekoľko týždňov. "Je to o niečo drahšie, ale je to v poriadku. Je to cena, ktorú platím za to, že nemusím cestovať do najbližšieho obchodu," uviedol a naskenoval položky zo svojho nákupu cez aplikáciu v telefóne, ktorá je prepojená s jeho bankovým účtom a národným identifikačným systémom, čo je podľa obchodu dodatočná ochrana proti krádeži. To všetko sa deje pod dohľadom jedinej bezpečnostnej kamery.



Vo Švédsku klesol počet obchodov s potravinami podľa oficiálnych štatistík zo 7169 v roku 1996 na 5180 v roku 2020. Zatiaľ čo sa počet supermarketov za 24 rokov takmer strojnásobil, mnohé vidiecke obchody v odľahlých oblastiach sa zatvorili, podobne ako inde v Európe často preto, lebo neboli rentabilné.



Daniel Lundh, spoluzakladateľ spoločnosti Lifvs, otvoril za uplynulé dva roky takmer 30 obchodov bez obsluhy na švédskom vidieku aj v mestských oblastiach bez obchodov.



"Aby sme boli schopní udržať nízke ceny pre zákazníka, musíme byť schopní kontrolovať svoje prevádzkové náklady. To znamená mať pod kontrolou nájomné, preto sú obchody dosť malé, a aj náklady na zamestnancov," uviedol Lundh. Začiatkom budúceho roka plánuje otvoriť svoje prvé obchody bez personálu aj mimo Švédska.



Domenica Gerlachová, ktorá riadi obchod vo Veckholme, spravuje tiež ďalšie tri obchody, všetko mobilné kontajnery.



Švédsko patrí medzi najviac digitalizované krajiny na svete, z čoho ťaží spoločnosť Lifvs, rovnako ako jej švédski konkurenti AutoMat a 24Food, ktorí sa tiež objavili vo vidieckych oblastiach. Pre ilustráciu, v roku 2019 vlastnilo smartfón 92 % Švédov.



Pandémia ochorenia COVID-19 ešte podčiarkla užitočnosť takýchto obchodov, pretože v nich nedochádza k žiadnemu kontaktu s inými ľuďmi. Počas pandémie smie totiž do obchodu vo Veckholme vstúpiť len jedna osoba.