Zatvorenie fabriky Continentalu v Aachene sa odkladá o jeden rok

Aachen 27. apríla (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík Continental sa s odbormi po zdĺhavých rokovaniach dohodol na odklade zatvorenia fabriky v Aachene. Pôvodne sa mala výroba ukončiť tento rok, napokon sa linky zastavia do konca budúceho roka. Počet zamestnancov sa postupne zredukuje z 1800 na 1200, pričom firma sa podľa možností vyhne nútenému prepúšťaniu.



V roku 2023 by v Aachene malo ešte pracovať 500 ľudí, ktorí budú pripravovať definitívne odstavenie výrobných liniek. Celý proces bude sprevádzať preškoľovacia kampaň, ktorá by väčšine zamestnancov mala dopomôcť k nájdeniu novej práce.



Continental zdôraznil, že zatvorenie fabriky je nevyhnutné pre veľké nadbytočné kapacity na európskom trhu pneumatík. Podľa agentúry DPA však odbory tento krok považujú za ekonomický a sociálny omyl.