Obmedzenie otváracích hodín v Grécku hnevá majiteľov podnikov

Mykonos 16. augusta (TASR) - Rozhodnutie gréckej vlády zaviesť regionálne obmedzenia a zakázať nočnú prevádzku reštaurácií a barov v niektorých najvyhľadávanejších dovolenkových destináciách nahnevalo majiteľov týchto podnikov.



Grécka vláda sa obáva, aby nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 neohrozil jej relatívny úspech pri potlačení prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Preto sa rozhodla zakázať aktivity, na ktorých sa zúčastňujú väčšie davy ľudí. To sa však nepáči podnikateľom, zvlášť na ostrovoch, ako je Mykonos, pre ktorých je letná turistická sezóna kľúčová.



"Nemôžete prijať jednostranné rozhodnutie a už nasledujúci deň ostrov od polnoci zatvoriť," komentoval majiteľ baru Stavros Grimplas vládny dekrét z 10. augusta, ktorý zakázal nočnú prevádzku v baroch, kaviarňach, reštauráciách a kluboch od 11. augusta do 23. augusta.



Dodal, že turisti chodia na Mykonos, aby si užili zábavu, vychutnali jedlo a zaplávali v mori, a týmto zákazom ich Grécko fakticky klame, keďže ich najprv prilákalo na návštevu krajiny, a keď prišli, všetko sa zatvorilo.



Keď grécky premiér Kyriakos Mitsotakis 13. júna oficiálne vyhlásil turistickú sezónu za otvorenú, povedal, že „neexistuje bezrizikový prístup.“



V tom čas malo Grécko potvrdených 3112 prípadov nákazy novým koronavírusom a 183 úmrtí. V sobotu (15. 8.) evidovalo už 6858 prípadov nákazy, pričom väčšina z nich pribudla v auguste, a 226 úmrtí.



Mykonos je príkladom davovej turistiky. Mimo sezóny je malý ostrov domovom len 10.000 obyvateľov. V lete však víta viac ako 2 milióny návštevníkov, ktorých priťahuje povesť letoviska pre tzv. horných desaťtisíc a hedonistického životného štýlu.



Toto leto sa počet návštevníkov Mykonosu ani zďaleka nepribližuje obvyklej sezóne. Už len preto, že sa nekonajú výletné plavby, ktoré sa podieľajú zhruba tretinou na počte turistov. Ľudia na ostrove však tvrdia, že hotely sú obsadené na zhruba 70 %, čo je v porovnaní s inými gréckymi turistickými destináciami "neslýchaný" počet.



V sobotu popoludní boli pláže na Mykonose dosť preplnené. Keď sa podniky o polnoci zavreli, v centre mesta ďalej korzovali veľké davy ľudí.



Keď boli nové obmedzenia zavedené prvýkrát na ostrove Poros neďaleko Atén, návštevníci odtiaľ odchádzali v húfoch. Na Mykonose však nie.



Podniky sa otvárajú skôr, v rámci kompenzácie za skoršie zatváracie hodiny. Majitelia však hromadne podpísali list, v ktorom obviňujú vládu, že chce, aby sa stali len "divákmi deštrukcie svojich firiem". Požadujú tiež zverejnenie údajov, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu. Pýtajú sa, prečo vláda nezastaví nelegálne večierky, ktoré môžu viesť k šíreniu nákazy.



Večierky sa konajú v izolovaných vilách po celom ostrove. Obyvatelia ostrova hovoria, že pozvánka je vyslovene ústna a lístky sa predávajú minimálne za 150 eur, ale môžu stáť aj 1000 eur.



Vláda však trvá na tom, že neustúpi od opatrení, ako je skrátenie prevádzky v podnikoch, naopak, rozšírila ich aj do ostatných častí krajiny vrátane hlavného mesta Atény. Zvýšila nielen pokuty za porušenie pravidiel, ale nariadila aj zatýkanie. V sobotu bol napríklad v Aténach zatknutý farár za to, že vyzval svojich farníkov na Facebooku, aby v nedeľu nemali na omši rúška.