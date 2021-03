Zatvorenie obchodov môže v Nemecku zlikvidovať 120.000 z nich

Berlín 19. marca (TASR) - Pokračovanie lockdownu v maloobchodných prevádzkach v Nemecku by mohlo vyústiť do zrušenia viac než 120.000 predajní. Prezident sektorového združenia Handelsverbandes Deutschland (HDE) Josef Sanktjohanser v liste pre kancelárku Angelu Merkelovú varuje, že to bude mať katastrofálne následky pre centrá miest a spoločenský život.



V liste, ktorý má k dispozícii agentúra DPA, vyzýva kancelárku, aby pri pondelkovom (22. 3.) stretnutí s predstaviteľmi spolkových krajín "pristúpila k potrebnej zmene stratégie boja s pandémiou". Hlavným kritériom by už nemal byť len vývoj infekcií, ale je potrebné brať do úvahy aj ďalšie aspekty, napríklad, kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti, podiel ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a väčšie množstvo testov. Obchody sú pripravené prispieť k celému úsiliu, aby dosiahli skoré a úplné otvorenie všetkých prevádzok za dodržania hygienických pravidiel a odstupov.



Od maloobchodu sa žiadajú mimoriadne obete, avšak bez dostatočného odškodnenia. "Mestá, parky a zelené plochy sú plné ľudí, ulice sú plné, mnohé firmy pracujú normálne, len obchod, gastronómia a hotely sú stále zatvorené. Tento každodenný obraz dotknutých obchodníkov hnevá a zvyšuje ich zúfalstvo," píše šéf HDE kancelárke. Navyše, vláda ani zďaleka nedodržala svoj sľub podporiť zdravé podniky prostredníctvom štátnej pomoci.