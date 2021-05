Záujem Britov o cesty za slnkom je veľký, v EÚ môžu len do Portugalska

Londýn 11. mája (TASR) - Britskí turisti milujú stredomorské slnko a tamojšie letné dovolenkové destinácie. S napätím preto vyčkávali na vládny zoznam tzv. zelených krajín, kam budú môcť vycestovať po uvoľnení opatrení na zastavenie šírenia nového koronavírusu bez povinnej karantény po návrate.



Spolu s nimi vyčkávali aj dovolenkové rezorty v Stredomorí. Ale na britský zoznam relatívne bezpečných destinácií sa zatiaľ dostalo len 12 krajín a teritórií, z toho iba dve európske stredomorské destinácie: Portugalsko a Gibraltár. Okrem nich môžu Briti cestovať bez karantény ešte do Izraela, Singapuru, Austrálie, na Nový Zéland, Island, Falklandské ostrovy, Faerské ostrovy, do Bruneja, Južnej Georgie, na Južné Sandwichove ostrovy a Svätú Helenu.



Portugalsko sa tak ako jediná stredomorská krajiny v Európskej únii môže tešiť na príchod britských turistov. Tento úspech urobil v tamojšom turistickom priemysle zázraky.



Denný objemom rezervácií prostredníctvom služby Skyscanner na lety do portugalských letovísk počas prvých 24 hodín od zverejnenia zeleného zoznamu vyskočil o 625 %. Zároveň dopyt po spiatočných letoch z Británie ukázal, že rezervácie v ekonomickej triede do enklávy Gibraltár sa zvýšili o 335 %.



Ďalšou vyhľadávanou destináciou sa stal Izrael, pričom denný objem rezervácií vzrástol o 290 %. Zaradenie tejto krajiny s najvyššou zaočkovanosťou na svete na zelený zoznam sa považuje tiež za záchranné koleso pre letecký priemysel.



Zdá sa, že Portugalsko teraz žne odmenu za prísnu celoštátnu blokádu od začiatku tohto roka, ktorá sa ukázala ako veľmi efektívna.