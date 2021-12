Záujem Čechov o hypotéky ani po zvýšeným úrokovým sadzbám neklesá

Praha 14. decembra (TASR) - Dopyt Čechov po úveroch na bývanie neutícha napriek rastúcim úrokovým sadzbám. Analytici za tým vidia najmä obavy z ďalšieho sprísnenia podmienok na čerpanie hypotéky zo strany Českej národnej banky (ČNB).



Ako informoval server e15.cz, hodnota úverov na bývanie dosiahla v Česku v novembri viac než 37 miliárd Kč (1,46 miliardy eur). To je najviac od júna, ktorý bol na hypotéky najsilnejším mesiacom v histórii.



Celkovo tak české banky od začiatku roka poskytli úvery na bývanie za viac než 392 miliárd Kč. To je o takmer tri štvrtiny viac než za doteraz najsilnejší rok 2020. Záujemcov o pôžičku neodradil ani rastúci úrok, ktorý podľa štatistík Fincentrum Hypoindexu vzrástol v novembri na 2,7 %.



Výrazne vzrástol aj počet hypoték. Ako povedal Jiří Sýkora, hypotekárny analytik spoločnosti Fincentrum & Swiss Life Select, "väčší počet hypoték poskytli banky za mesiac november iba v roku 2016, keď dosiahol takmer 14.400." Vtedy však hodnota poskytnutých hypoték neprekročila 30 miliárd Kč. V porovnaní s októbrom vzrástol počet dohodnutých hypotekárnych úverov o 16 % a medziročne o 38 %.



Zatiaľ čo v roku 2016 vysoký záujem o hypotéky podporili obavy z nového zákona o spotrebiteľskom úvere, teraz je to strach z ďalšieho rastu sadzieb, ako aj zo sprísňovania príjmových limitov pri hypotékach stanovených centrálnou bankou.



Sýkora očakáva, že napriek rastúcim úrokovým sadzbám sa tento rok bez problémov prekročí hranica hodnoty poskytnutých hypotekárnych úverov 400 miliárd Kč. Očakáva, že banky za celý rok poskytnú úvery v hodnote okolo 420 miliárd Kč. Ľudia podľa neho budú motivovaní brať si hypotéky najneskôr do začiatku apríla budúceho roka, keď ČNB opäť prikáže bankám, aby hypotéky poskytovali striktne s ohľadom na príjmovú situáciu záujemcov aj na ich úroveň zadlženia.



(1 EUR = 25,401 CZK)