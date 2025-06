Záujem Čechov o nehnuteľnosti v Chorvátsku klesá, láka Blízky východ

Praha 21. júna (TASR) - Nákup apartmánu či vily v zahraničí sa pre niektorých Čechov stala v minulých rokoch atraktívnou alternatívou k chalupárčeniu. Záujemcov lákajú nižšie ceny realít než v Česku a možnosť zarobiť si počas roka zaujímavé peniaze za prenájom nehnuteľnosti turistom. Najpopulárnejšími lokalitami sú stále európske prímorské destinácie alebo Alpy. Niektoré preferencie sa však postupne menia. Informoval o tom server novinky.cz.



Na ústupe je napríklad záujem o kúpu nehnuteľnosti v Chorvátsku. Stálica medzi dovolenkovými destináciami dopláca v poslednom období na prudké zdražovanie. „Prvýkrát po 20 rokoch nám Chorvátsko vypadlo z prvej štvorky preferovaných krajín,“ povedal pre Novinky Jan Rejcha, majiteľ realitnej kancelárie Rellox, ktorá sa zameriava na obchodovanie so zahraničnými nehnuteľnosťami.



Podľa neho postupne miznú kupci, ktorí majú k Chorvátsku vzťah. Časť ľudí tam už nehnuteľnosti má, ďalší sa však rozhodujú hľadať inde, k čomu prispel okrem iného rast cien realít aj bežných nákladov na život. „V prípade Chorvátska je tu zásadný obrat z masového na výberový trh. Česi tam už pravdepodobne nikdy nebudú kupovať nehnuteľnosti v takom množstve ako v minulosti,“ dodal Rejcha.



Najpopulárnejšími destináciami sú pre Čechov dlhodobo Španielsko a Rakúsko. V týchto krajinách nakupuje takmer polovica záujemcov. Investori však hľadajú aj nové lokality. Napríklad podľa realitnej kancelárie Century 21 rastie záujem o nehnuteľnosti v Albánsku. Tá známym destináciám konkuruje najmä nižšími cenami.



„V niektorých prímorských oblastiach Albánska je možné nájsť nehnuteľnosti aj pod hranicou 2000 eur za štvorcový meter (m2). To je v európskom kontexte výnimočné a umožňuje vstup na trh aj tým, ktorí by si v iných krajinách podobnú investíciu nemohli dovoliť,“ povedal riaditeľ Century 21 Tomáš Jelínek.



Zatiaľ čo balkánska krajina si pozíciu medzi investormi iba buduje, už známou lokalitou, ktorá v posledných mesiacoch láka stále viac záujemcov, sú Spojené arabské emiráty (SAE). Najväčšej obľube sa tešia Dubaj a Abú Zabí. „Zo strany českých klientov sa Dubaj zmenil z výberovej destinácie pre bonitných investorov na viac-menej masovú realitnú story. Presne opačne ako Chorvátsko,“ doplnil Rejcha.



Ceny v Dubaji síce vzrástli vlani o 18 %, stále sú však dostupné pre široké spektrum záujemcov. Medzi kupcami sú investori s rozpočtom tri až štyri milióny korún (120.822 až 161.095 eur), ako aj podstatne bohatší ľudia.



(1 EUR = 24,83 CZK)