Záujem centrálnych bánk podporí zvyšovanie vplyvu jüanu

Londýn/Peking 21. júla (TASR) - Záujem centrálnych bánk urýchli nárast vplyvu jüanu v rámci globálneho finančného systému, tvrdí štúdia londýnskeho think tanku OMFIF.



Podľa prieskumu OMFIF 30 % centrálnych bánk plánuje v najbližších 12 až 24 mesiacoch zvýšiť svoje jüanové rezervy. V minulom roku to bolo len 10 %. To znamená, že vzrastie dôležitosť jüanu ako globálnej rezervnej meny.



Prieskum ukázal, že vplyv čínskej meny v rámci globálneho finančného systému vzrastie vďaka záujmu centrálnych bánk.



Prieskum tiež ukázal, že až 75 % centrálnych bánk považuje aktuálny vplyv menovej politiky na finančné trhy za neúmerne veľký. Avšak len 42 % si myslí, že je potrebné aktívne prehodnotiť tieto politiky.



Naopak, 20 % centrálnych bánk plánuje v najbližších 12 až 24 mesiacoch znížiť svoje dolárové rezervy a 18 % svoje eurové rezervy.