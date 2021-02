Záujem cudzincov o slovenské firmy vlani klesol, kúpili ich asi 2700

Bratislava 24. februára (TASR) - Najčastejšími zahraničnými majiteľmi slovenských firiem sa v minulom roku stali Česi, Maďari a Američania. Podnikatelia z tejto trojice štátov pod seba získali 1640 firiem, teda takmer dve tretiny z 2569 slovenských spoločností, ktoré získali vlastníkov zo zahraničia. Vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.



Medziročne je vidieť mierny pokles v záujme zahraničných podnikateľov o slovenské firmy. Vlani kúpili o 196 spoločností menej ako v roku 2019. Prvenstvo v rebríčku najčastejších zahraničných majiteľov dlhodobo drží Česká republika. Kapitál v 808 firmách získaných počas minulého roka presahuje 12 miliónov eur, čo je 15 % celkového objemu kapitálu spoločností predaných vlani do zahraničných rúk.



Druhými najčastejšími novými vlastníkmi boli Maďari, ktorí vlani kúpili 703 firiem so základným imaním viac ako 9 miliónov eur. "Do trojice krajín, kam naši podnikatelia najčastejšie presídlili svoje podniky, patria Spojené štáty americké (129) s kapitálom bezmála 5 miliónov eur. USA tak na pozícii trojky vymenili Rumunov, ktorí v roku 2020 kúpili 64 našich spoločností, čo ich posunulo na ôsmu priečku v rebríčku top 10 najčastejších zahraničných majiteľov slovenských firiem," vyčíslila analytička poradenskej spoločnosti Petra Štěpánová.



Medzi desiatku najčastejších zahraničných vlastníkov slovenských firiem sa zaradili aj Rakúšania (+107), Poliaci (+94), Bulhari (+71), či Slovinci (+58). Pozíciu si pohoršili Briti (+60), ktorí sa medziročne prepadli zo 7. miesta na 9. miesto. Z top 10 vypadli Taliani (+43). Tí sa v roku 2019 nachádzali na 10. mieste, vlani sa posunuli na 12. miesto.