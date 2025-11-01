< sekcia Ekonomika
Záujem firiem o spotrebný úver aj operatívny lízing rastie
Napriek výhodám má však spotrebný úver aj svoje limity.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Nová legislatíva prinesie od budúceho roka zmenené pravidlá uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) pri firemných autách. Už tento rok sa pritom zhoršili podmienky obstarania vozidiel na finančný lízing, v dôsledku čoho začali mnohé firmy pri obstarávaní siahať po spotrebnom úvere či operatívnom lízingu. Na ďalšie zhoršenie podmienok môžu reagovať obstaraním vozidiel ešte v tomto roku, upozornila spoločnosť Universal maklérsky dom.
„Okrem zvýšeného záujmu o spotrebný úver vnímame veľký záujem aj o operatívny lízing, a to nielen medzi podnikateľmi,“ priblížila garantka pre retailové a korporátne úvery spoločnosti Zuzana Pašková. Kým v minulosti využívali pri obstaraní vozidla finančný lízing viac firmy a spotrebný úver zas spotrebitelia, v súvislosti so zmenou legislatívy týkajúcou sa lízingu zaznamenali podľa odborníčky už vlani nárast záujmu o spotrebné úvery aj u podnikateľov.
Lízing aj úver majú podľa Paškovej svoje výhody, ale aj riziká. Rozhodnutie, ktorý model zvoliť, by malo vždy vychádzať z finančnej stability podniku, plánovanej doby používania vozidla a z dlhodobého investičného zámeru.
Spotrebný úver poskytuje podnikateľovi plnú kontrolu nad autom, môže ho predať, vymeniť alebo používať aj na súkromné účely, bez obmedzení lízingovej zmluvy. „Nie je viazaný na dlhodobé podmienky financovania, neexistuje akontácia a úver možno často predčasne splatiť s minimálnymi poplatkami,“ priblížila Pašková s tým, že táto flexibilita je cenená najmä v segmente malých a stredných podnikov.
Napriek výhodám má však spotrebný úver aj svoje limity. „Úrokové sadzby pre podnikateľov bývajú vyššie než pri finančnom lízingu, pretože úver nesie pre banku väčšie riziko. Navyše, doba splatnosti býva kratšia, spravidla 2 až 5 rokov, čo zvyšuje mesačné splátky, a tým aj tlak na cash-flow,“ upozornila odborníčka.
Pre firmy, ktoré nepotrebujú vozidlá vlastniť, ale len užívať, je podľa nej zaujímavým riešením operatívny lízing, kde v mesačnej platbe platia firmy len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla pri zabezpečení všetkých prevádzkových nákladov. Neplatia akontáciu, mesačné platby umožňujú nastavenie cash flow, no vozidlá nie sú v ich majetku, doplnila Pašková.
