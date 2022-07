Záujem firiem o superodpočet medziročne vzrástol o polovicu

Bratislava 28. júla (TASR) – Superodpočet na výskum a vývoj si za minulý rok v daňových priznaniach podaných do 31. marca uplatnilo 211 subjektov, čo je približne o 50 viac ako v predchádzajúcom roku. Celkový objem superodpočtu dosiahol takmer 68 miliónov eur a firmy tak na dani z príjmov ušetrili 14 miliónov eur, vyplýva z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureaua (CRIF SK).



Daňové subjekty si mohli v daňových priznaniach zo svojho výsledného daňového základu odpočítať navyše dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja. Odpočet mohli navýšiť ešte o priemerný kladný medziročný rozdiel nárastu výdavkom na výskum, vývoj vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. To všetko za predpokladu, že na tieto projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja.



Počet firiem a ďalších subjektov s obratom do dvoch miliónov eur už dosiahol takmer polovicu zoznamu a pripadá na nich 15 % uplatneného superodpočtu. Opakovaná 200-percentná sadzba superodpočtu motivovala už 49 nováčikov, v budúcom roku však opäť sadzba klesne na 100 %.



"Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet za rok 2021 ukazujú nielen zvýšený záujem subjektov, ale aj rastúci objem uplatnených výdavkov pri nemeniacej sa sadzbe superodpočtu. Na tieto pozitívne zmeny mohli mať reálny vplyv všeobecne lepšie výsledky v účtovných závierkach firiem v roku 2021. Ale mohol pôsobiť tiež psychologický vplyv, keď prijatá novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roku 2022 vracia sadzbu superodpočtu na úroveň 100 %," konštatuje finančná analytička CRIF SK Jana Šnircová.



Doteraz preukázané čerpanie superodpočtu za rok 2021 pri zachovaní jeho sadzby 200 % vynaložených výdavkov predstavuje už prekročenie polovice z počtu subjektov predchádzajúceho roka a jeho objem sa blíži k 40 % objemu predchádzajúceho roka.



V prvom zozname za rok 2021 sa objavil aj superodpočet vo výške takmer 13 miliónov eur. Ten si uplatnil na svoje dva projekty z oblasti drevárskej výroby tohtoročný nováčik – zvolenský Kronospan. Viac ako 3,7 milióna eur si uplatnil výrobca komunikačných zariadení Telegrafia a cez 2,5 milióna spoločnosť Matador Automation. Až 113 subjektov si uplatnilo superodpočet viac ako 100.000 eur.