Bratislava 26. augusta (TASR) - Záujem firiem o vysokoškolákov sa výrazne zvyšuje. Oproti minulému roku sa voľné príležitosti zväčšili dvojnásobne. Ukazujú to údaje spoločnosti Praxuj.sk.



Medzi rokom 2019 a 2020 stúpol počet nových firiem na portáli spoločnosti na dvojnásobok. "To isté platí aj pre uchádzačov - ich počet stúpol medzi rokom 2020 a necelým rokom 2021 o 100 %. V tomto trende sa zrejme bude pokračovať," uviedol spoluzakladateľ spoločnosti Jozef Gašparík.



Pandémia nového koronavírusu podľa neho najviac zasiahla "dohodárov", ku ktorým patrí aj 80 % pracujúcich vysokoškolákov. Kým vlani bola veľká časť z nich bez práce, dnes už zamestnávatelia opäť cielia ponuky aj na študentov vysokých škôl. Zlepšiť pracovnú situáciu vysokoškolákov môže podľa neho aj pripravovaná zmena, ktorá sa týka zvýšenia odvodovej výnimky, zo súčasných 200 na 300 eur.



"Najsilnejším mesiacom bol podľa našich dát máj. Vtedy sme mali aj najviac ponúk tzv. homeoffice. Záujem o vysokoškolákov ale očakávame aj v septembri a októbri. Viaceré firmy avizujú spustenie trainee programov a otvorenie ďalších pozícií na prácu z domu, ktoré sa im osvedčili," pokračoval Gašparík.



Veľký záujem o trainee programy majú podľa neho aj vysokoškoláci. "Mesačný priemer zaslaných životopisov na portáli stúpol medziročne o viac ako dvojnásobok. A to porovnávame celý minulý rok len s časťou roka 2021," dodal Gašparík. V sledovanom období od januára do augusta bolo na portáli spoločnosti vlani 104 inzerátov. Tento rok to je 230.