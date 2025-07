Záujem indických podnikateľov o spoluprácu s Ruskom sa zvyšuje

Naí Dillí 31. júla (TASR) - Záujem indických podnikateľov o spoluprácu s Ruskom sa rok čo rok zvyšuje, a to aj napriek rôznym prekážkam, ktoré kladie Západ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá vo štvrtok citovala ruského veľvyslanca v Indii Denisa Alipova.



„Indické podniky si každý rok čoraz viac uvedomujú, že napriek všetkým prekážkam je možné a potrebné obchodovať a spolupracovať s Ruskom. A napriek mnohým výzvam rastie ochota vstúpiť na ruský trh ako dodávatelia alebo investori. Existujú na to príležitosti, fungujú mechanizmy na vyúčtovanie v národných menách a nástroje sa stávajú pohodlnejšími a efektívnejšími,“ povedal Alipov.



Pracujeme na rozšírení podnikateľskej základne našej hospodárskej spolupráce, dodal. Indický export do Ruska rastie, síce nie rýchlym, ale stabilným tempom, pokračoval Alipov. „Škála tovaru je široká - od čaju, mäsa a poľnohospodárskych produktov až po elektroniku a stroje,“ priblížil. Veľvyslanec poukázal na záväzok lídrov oboch krajín, ktorí si stanovili cieľ zvýšiť obrat v bilaterálnom obchode na 100 miliárd dolárov (86,75 miliardy eur) do roku 2030.



„Súdiac podľa súčasného tempa rastu obchodu, sme na dobrej ceste k úspešnému dosiahnutiu tohto cieľa,“ uviedol diplomat. Od roku 2020 sa obchodná výmena medzi Ruskom a Indiou zvýšila päťnásobne a v roku 2024 prekročila 64 miliárd USD, napísala agentúra TASS.



(1 EUR = 1,1527 USD)