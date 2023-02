Záujem ľudí o novú prácu je začiatkom roka opäť vyšší

Bratislava 10. februára (TASR) - Počet poslaných životopisov uchádzačov sa počas prvého mesiaca v roku oproti vlaňajšku zvýšil. Informovala o tom manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Nikola Richterová.



Doplnila, že slovenskí uchádzači majú v rámci pracovného portálu Profesia.sk na výber z vysokého počtu inzerátov. Zamestnávatelia tam za celý január uverejnili 27.562 ponúk.



Pracovný portál uviedol, že v jeho histórii sa pritom stalo iba raz, že by firmy uverejnili v januári viac inzerátov. Bolo to vlani, pričom za celý mesiac vtedy išlo o viac ako 30.000 ponúk.



"Rýchle tempo uverejňovania nových pracovných príležitostí pokračuje aj vo februári," uviedla Richterová. Zamestnávatelia na danom portáli uverejnili do ôsmeho dňa v tomto mesiaci ďalších 6.910 inzerátov.



Ak spoločnosť na uvedenej webovej stránke zverejnila pracovnú ponuku v januári, priemerne získala 18 životopisov (CV). "Vlani zareagovalo na jednu pracovnú ponuku zhruba 14 ľudí," spomenula Richterová.



Za celý január sa na uvedenej webstránke odoslalo viac než 370.000 CV. "To je zhruba o 40.000 viac ako vlani," porovnala Richterová.



Januárové inzeráty na danej webovej stránke ponúkali najviac pracovných možností v obchode, vo výrobe a v informačných technológiách (IT). Firmy vtedy potrebovali najviac administratívnych pracovníkov, operátorov výroby či predavačov, vymenovala spoločnosť.



Najväčšia časť ponúk v rámci spomínaných pozícií požadovala stredoškolské vzdelanie. "Zamestnávatelia, ktorí hľadajú ľudí so stredoškolským vzdelaním, potrebujú najviac posíl do obchodu, výroby, administratívy a dopravy," uviedla Richterová.



Dodala, že spomedzi ponúk, ktoré požadovali vysokoškolské vzdelanie, bolo najviac pracovných príležitostí v IT, manažmente, financiách a účtovníctve, školstve a v administratíve. Medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi mali zamestnávatelia najväčší záujem o učiteľov, programátorov, finančných analytikov a konzultantov informačných technológií.