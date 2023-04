Záujem nemeckých a francúzskych turistov o Britániu po brexite klesol

Londýn 10. apríla (TASR) - Záujem nemeckých a francúzskych turistov o dovolenku v Spojenom kráľovstve po brexite klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa cestovných kancelárií sa Spojené kráľovstvo po vystúpení z Európskej únie (EÚ) stalo menej obľúbenou dovolenkovou destináciou pre nemeckých a francúzskych turistov. "Skutočnosť, že občania EÚ teraz potrebujú na cestu do Spojeného kráľovstva pas, sa ukázala ako odstrašujúci faktor, najmä pre školské skupiny z dôvodu dodatočných nákladov a byrokracie," uviedol Joss Croft z turistického združenia UKinbound pre britský nedeľník Observer.



Brexit spôsobil, že občania EÚ od októbra 2021 môžu do Spojeného kráľovstva cestovať len s cestovným pasom. Podľa prieskumov však viac ako polovica Nemcov vôbec nemá cestovný pas. Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ koncom januára 2020, avšak po tomto termíne ešte platilo prechodné obdobie.



Hayley Beer-Gamagevá, ktorá organizuje zájazdy po anglickom grófstve Oxfordshire, uviedla, že v súčasnosti sú rezervácie nemeckých a francúzskych skupín v porovnaní s úrovňou pred brexitom a pandémiou približne len polovičné.



Podobne aj spoločnosť Brittanny Ferries, ktorá prevádzkuje okrem iného aj trajekty medzi Veľkou Britániou a Francúzskom, uviedla, že v minulom roku do krajiny priplávalo približne len 155.000 cestujúcich. Na porovnanie, v roku 2019 ich bolo 338.000.



Údaje z prieskumu združenia pre cestovný ruch Visit Britain a Anholt Ipsos Nation Brand Index tiež ukazujú pokles záujmu turistov z EÚ o Spojené kráľovstvo. Napríklad zatiaľ čo Nemci v prieskume z roku 2016 stále považovali Spojené kráľovstvo za siedmu najlepšiu destináciu, v rovnakom prieskume v roku 2022 bolo Spojené kráľovstvo len na 16. mieste.



"Mnohí Európania majú v súčasnosti prosto menej pozitívny obraz o niektorých aspektoch Spojeného kráľovstva," uviedol pre Observer David Edwards z poradenskej spoločnosti Scattered Clouds. "Napriek tomu sú veľmi dôležitým trhom. Najmä Nemci navštevujú časti Británie, do ktorých iní necestujú, napríklad Devon a Cornwall."