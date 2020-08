O americké operácie TikToku prejavil záujem aj Twitter

San Francisco 9. augusta (TASR) - Záujem o americké operácie TikToku má aj Twitter. Denník Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou uviedol, že Twitter už predbežne rokoval s čínskym majiteľom TikToku, firmou ByteDance, o kúpe operácií sociálnej siete na zdieľanie krátkych videí v USA. O záujme Twitteru informovala aj agentúra Reuters. Experti však pochybujú o tom, že by Twitter kúpu dokázal financovať. Favoritom na získanie TikToku preto zostáva Microsoft.



Trhová kapitalizácia Twitteru predstavuje okolo 30 miliárd USD (25,39 miliardy eur), čo sa takmer rovná oceneniu aktív, ktorých sa TikTok možno bude musieť zbaviť. Preto by musel získať čerstvý kapitál na financovanie tejto akvizície.



Jeden z akcionárov Twitteru, investičná spoločnosť Silver Lake, sa údajne vyjadril, že je ochotný pomôcť pri financovaní potenciálnej akvizície. Ponuka Twitteru by mohla naraziť na menšie prekážky zo strany regulátorov a Twitter by zrejme nečelil tlaku Číny, keďže nepôsobí v krajine, uviedli zdroje.



TikTok čelí v USA tlaku zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá to zdôvodňuje obavami o národnú bezpečnosť. Washington tvrdí, že aplikácia môže Pekingu umožniť špehovanie zamestnancov a dodávateľov americkej vlády, zbieranie osobných údajov s cieľom vydierania, priemyselnú špionáž a môže byť zneužitá na dezinformačné kampane.



Trump vo štvrtok podpísal nariadenie, ktorým zakazuje občanom USA realizovať transakcie s čínskou firmou ByteDance, ktorá je materskou spoločnosťou TikToku. TikTok sa tak spoločne s aplikáciou WeChat spoločnosti Tencent dostal do centra eskalujúcej technologickej vojny medzi USA a Čínou.



TikTok obvinenia odmietol a vyhlásil, že využije všetky dostupné právne prostriedky, aby zabezpečil dodržovanie zákona a férové zaobchádzanie s firmou a jej užívateľmi, "ak aj nie touto administratívou, potom súdmi v USA". TikTok uviedol, že sa snažil rozptýliť obavy Trumpovej administratívy a nájsť riešenie, ale tá "nevenovala pozornosť faktom, diktovala podmienky dohody bez štandardných právnych postupov a snažila sa vstupovať do rokovaní medzi súkromnými firmami".



Nariadenie prezidenta Trumpa, ktoré zakazuje čínskym spoločnostiam ByteDance, vlastníkovi aplikácie na zdieľanie videa TikTok, a Tencent, prevádzkovateľovi aplikácie WeChat, vykonávať transakcie v USA, má nadobudnúť platnosť do 45 dní, teda do 15. septembra.



Trump tiež verbálne podporil snahy Microsoftu o prevzatie amerických operácií TikToku. Microsoft sa v nedeľu vyjadril, že chce rokovania o prevzatí služieb TikToku v USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande uzavrieť do polovice septembra.



(1 EUR = 1,1817 USD)