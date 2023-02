Záujem o brigády v Česku pre zdražovanie rastie

Praha 25. februára (TASR) - Rast životných nákladov núti Čechov, aby hľadali možnosť, ako si privyrobiť. Stúpa tak záujem o brigády. Ukazuje to napríklad aj platforma Tymbe, ktorá v januári 2023 zaznamenala o 58 % vyšší dopyt po brigádach ako pred rokom. Záujemcovia však môžu naraziť na nedostatok miest. TASR o tom informuje na základe článku na stránke idnes.cz.



"Za minulý rok u nás pribudlo 12.500 novo zaregistrovaných brigádnikov. Počet odpracovaných hodín vzrástol v priemere o necelú polovicu," uviedol Michal Harásek, spoluzakladateľ Tymbe, najväčšej online platformy na sprostredkovanie brigád v Českej republike.



Vojna na Ukrajine a energetická kríza zvýšili mieru inflácie, ale nie každému stúpol i plat. V zložitejšej situácii sa ocitli samoživitelia alebo študenti, ktorým nezostáva dosť peňazí na zaplatenie nájmu, energií či nákup základných potravín. Tí sú podľa organizácie Genixa, ktorá sa venuje trhu práce, hlavnou skupinou, ktorá vyhľadáva možnosť privyrobiť si.



"Nárast záujmu o brigády vplyvom zdražovania určite vidíme. Týka sa nielen samoživiteľov a študentov, ale aj ľudí na rodičovskej dovolenke, ľudí s nízkymi príjmami a seniorov. Rast životných nákladov je badateľný a na tieto skupiny veľmi vplýva," uviedla Tereza Kirsch, projektová manažérka organizácie.



Pre študentov je zároveň brigáda dôležitá z dôvodu získavania pracovných skúseností, čo zlepší ich pozíciu na trhu práce. Príliš veľa prác a brigád však môže z dlhodobého hľadiska viesť k nedostatku odpočinku, zdravotným problémom alebo zanedbávaniu štúdia.



Ostatným zase môže pomôcť brigáda s udržaním kontaktu s odborom. Ale aj tu má priberanie ďalších prác svoje tienisté stránky. Okrem fyzickej náročnosti je to ťažké i z hľadiska časovej koordinácie.



Aj miest je aktuálne málo. Kto hľadá brigádu, môže naraziť na nedostatok ponúk. Firmy v súčasnej zložitej ekonomickej situácie šetria a prijímajú menej ľudí ako v minulosti alebo pozíciu pre brigádnikov vôbec neotvoria. Samy totiž čelia nižšiemu dopytu po svojich službách či tovare.



Z prieskumu, ktorý vznikol v spolupráci ministerstva práce a sociálnych vecí so spoločnosťou LMC, vyplynulo, že firmy šetriť síce musia, ale svojich zamestnancov si držia. Inak už je to u brigádnikov.



"Vo chvíli, keď firma potrebuje šetriť, sú brigádnici to prvé, čo môže osekať. Vidíme teda, že keď sú firmy opatrnejšie v nábore, tak prestávajú prijímať práve brigádnikov. Pre záujemcov o privyrobenie je preto ťažšie nájsť si miesto," potvrdil Tomáš Ervín Dombrovský, analytik spoločnosti LMC.