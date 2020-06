Záujem o carsharing v Košiciach pre koronavírus výrazne upadol

Košice 6. júna (TASR) - Výrazný pokles využívania služby zdieľaných automobilov, a to zhruba na 20 percent z obdobia pred koronakrízou, zaznamenala v čase vládnych opatrení spojených s novým koronavírusom košická spoločnosť Carsharing. Situácia sa postupne dostáva do normálnu, zároveň rozširuje svoju flotilu. Pre TASR to povedal konateľ firmy Peter Liba.



Prepad využívania elektrického carsharingu v Košiciach podľa neho nastal takmer okamžite po vyhlásení výnimočného stavu. „Keďže väčšina cieľových bodov dopravy, ako obchody, reštaurácie, školy, úrady a rôzne podniky boli zatvorené, dôvody na prepravu boli výrazne obmedzené,“ pripomenul s tým, že študenti vysokých škôl, ktorí tvoria pomerne veľkú skupinu používateľov, odišli z mesta alebo zostali doma. K poklesu používania podľa neho prispeli aj samotné obavy z ochorenia COVID-19.



„Od začiatku júna sledujeme opätovný nárast využívania carsharingu a dnes sme asi na dvoch tretinách využitia v porovnaní so stavom pred koronavírusom,“ dodal Liba. Verí, že počas tohto mesiaca sa vrátia k pôvodným číslam.



Napriek podľa jeho slov veľmi nepriaznivému vývoju počas posledných troch mesiacov rozširujú flotilu o 14 nových elektromobilov, zaradiť ich plánujú tento mesiac. Spolu tak majú v Košiciach 70 elektromobilov. „To nám opäť umožní zväčšiť freefloatingové zóny a zapojiť časti mesta, v ktorých zatiaľ zóny neboli,“ povedal. Predpokladá, že v Košiciach by mohli mať v budúcnosti dohromady 200 až 250 elektromobilov. V blízkej budúcnosti chcú do zdieľania zapojiť napríklad aj elektrokolobežky, pracujú tiež na projekte zdieľania súkromných áut prostredníctvom ich platformy.



Projekt zdieľaných áut v Košiciach hodnotí Liba ako úspešný. Pripomenul, že myšlienka carsharingu vznikla ako odpoveď a riešenie v súvislosti s nedostatkom parkovacích miest, dopravnými zápchami a znečistením ovzdušia. Čo sa týka štruktúry používateľov SHARE'Ngo, 75 percent užívateľov je vo veku 19 až 35 rokov. Najstarší používateľ má 84 rokov a vo veku nad 70 rokov evidujú šesť používateľov. Väčšinu, a to 88 percent používateľov, tvoria muži.



V rámci hygienických opatrení podľa jeho slov autá denne dezinfikujú. Pripomenul, že ide o dvojmiestne vozidlá, v ktorých sa v 90 percentách prípadov vezie používateľ sám alebo s niekým, koho pozná. Používateľom odporúčajú nezapínať klimatizáciu.