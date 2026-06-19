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Záujem o chaty rastie, trh rekreačných nehnuteľností sa stabilizuje
Na realitných portáloch je aktuálne v ponuke približne 2700 rekreačných objektov.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Trh s rekreačnými nehnuteľnosťami na Slovensku pred letnou sezónou opäť ožil. Na realitných portáloch je aktuálne v ponuke približne 2700 rekreačných objektov a záujem o chaty či chalupy rastie naprieč regiónmi. Trh sa postupne stabilizuje, informovala realitná spoločnosť Remax.
Kupujúci už nenakupujú za každú cenu. Počas pandémie rozhodovali emócie, v súčasnosti viac porovnávajú, vyjednávajú a tlačia na zľavy. V niektorých prípadoch museli predávajúci znížiť cenové očakávania približne o 10 %. Je tak väčší priestor na dohodu a vracajú sa kupujúci, ktorí v predchádzajúcich rokoch vyčkávali.
„Zvýšený dopyt sme zaznamenali najmä vo februári a v marci. Kupujúci sa vracajú na trh, no rozhodujú sa pragmatickejšie ako v minulosti. Najväčší záujem je o rekreačné nehnuteľnosti s realisticky nastavenou cenou a bez potreby rozsiahlej rekonštrukcie,“ uviedol Peter Kerestény z Re/Max Homecentre.
Spoločným menovateľom je rastúci dopyt po nehnuteľnostiach pripravených na okamžité využívanie. Kupujúci sa detailne zaujímajú o technický stav objektu, dostupnosť elektriny, vody, vykurovania či celoročný prístup. „Ľudia nechcú investovať ďalšie desiatky tisíc eur do rekonštrukcie. Ak je nehnuteľnosť vo veľmi dobrom technickom stave a cena zodpovedá lokalite, dokáže si kupujúceho nájsť pomerne rýchlo,“ priblížil Kerestény.
Podobný trend potvrdzujú aj regióny mimo tradičných chalupárskych oblastí. „Kupujúci sú opatrnejší ako počas pandemických rokov. Viac sa pýtajú na právny stav, prístup autom, elektrinu, vodu, kanalizáciu alebo žumpu a na to, koľko bude stáť prípadná rekonštrukcia. Najväčší záujem býva o udržiavané rekreačné nehnuteľnosti, ktoré sa dajú využívať bez veľkých vstupných investícií,“ podotkol Igor Kliman z Re/Max Family Nitra.
Podľa neho sú v Nitrianskom kraji populárne najmä záhradkárske oblasti pri mestách, viničné domčeky, menšie chalupy či rekreačné domy pri vode a kúpeľných lokalitách. „Ľudia si najskôr riešia vlastné bývanie a až následne víkendový oddych. Aj preto je dopyt po rekreačných nehnuteľnostiach nižší ako pri bytoch a rodinných domoch,“ vysvetlil.
Záujem o rekreačné bývanie pretrváva aj pod Tatrami, no klienti sú výrazne citlivejší na cenu. „Vo Vysokých Tatrách aktuálne vnímam mierne ochladenie záujmu o kúpu rekreačných nehnuteľností. Kupujúci sú opatrnejší, viac porovnávajú ceny a zvažujú celkové prevádzkové náklady. Dopyt je výrazne citlivejší na cenu ako v období po pandémii,“ ozrejmil Peter Gánovský z Re/Max Grand Poprad.
Počet obhliadok objektov vo Vysokých Tatrách klesol približne o 10 až 15 %, v podtatranských obciach ostáva záujem stabilnejší. Najväčší záujem je o menšie rekreačné chaty, zrekonštruované chalupy a nehnuteľnosti s celoročným využitím v Starej Lesnej, vo Veľkej Lomnici či v Tatranskej Štrbe.
Rekreačné nehnuteľnosti už neslúžia iba na víkendový oddych, ale čoraz častejšie aj na dlhšie pobyty či prácu na diaľku. „Mnohí hľadajú miesto na oddych, únik z mesta a zároveň priestor, kde vedia komfortne fungovať aj dlhšie obdobie alebo pracovať na home office. Dôležitá je preto dostupnosť, celoročné využitie a internetové pripojenie,“ opísala Veronika Zaicová z Re/Max Mr. & Mrs. Malacky. Podľa nej zohráva významnú úlohu aj správne načasovanie predaja. Chaty uvedené na trh pred hlavnou sezónou často oslovia klientov, ktorí chcú mať nehnuteľnosť zabezpečenú ešte pred letom.
Kupujúci už nenakupujú za každú cenu. Počas pandémie rozhodovali emócie, v súčasnosti viac porovnávajú, vyjednávajú a tlačia na zľavy. V niektorých prípadoch museli predávajúci znížiť cenové očakávania približne o 10 %. Je tak väčší priestor na dohodu a vracajú sa kupujúci, ktorí v predchádzajúcich rokoch vyčkávali.
„Zvýšený dopyt sme zaznamenali najmä vo februári a v marci. Kupujúci sa vracajú na trh, no rozhodujú sa pragmatickejšie ako v minulosti. Najväčší záujem je o rekreačné nehnuteľnosti s realisticky nastavenou cenou a bez potreby rozsiahlej rekonštrukcie,“ uviedol Peter Kerestény z Re/Max Homecentre.
Spoločným menovateľom je rastúci dopyt po nehnuteľnostiach pripravených na okamžité využívanie. Kupujúci sa detailne zaujímajú o technický stav objektu, dostupnosť elektriny, vody, vykurovania či celoročný prístup. „Ľudia nechcú investovať ďalšie desiatky tisíc eur do rekonštrukcie. Ak je nehnuteľnosť vo veľmi dobrom technickom stave a cena zodpovedá lokalite, dokáže si kupujúceho nájsť pomerne rýchlo,“ priblížil Kerestény.
Podobný trend potvrdzujú aj regióny mimo tradičných chalupárskych oblastí. „Kupujúci sú opatrnejší ako počas pandemických rokov. Viac sa pýtajú na právny stav, prístup autom, elektrinu, vodu, kanalizáciu alebo žumpu a na to, koľko bude stáť prípadná rekonštrukcia. Najväčší záujem býva o udržiavané rekreačné nehnuteľnosti, ktoré sa dajú využívať bez veľkých vstupných investícií,“ podotkol Igor Kliman z Re/Max Family Nitra.
Podľa neho sú v Nitrianskom kraji populárne najmä záhradkárske oblasti pri mestách, viničné domčeky, menšie chalupy či rekreačné domy pri vode a kúpeľných lokalitách. „Ľudia si najskôr riešia vlastné bývanie a až následne víkendový oddych. Aj preto je dopyt po rekreačných nehnuteľnostiach nižší ako pri bytoch a rodinných domoch,“ vysvetlil.
Záujem o rekreačné bývanie pretrváva aj pod Tatrami, no klienti sú výrazne citlivejší na cenu. „Vo Vysokých Tatrách aktuálne vnímam mierne ochladenie záujmu o kúpu rekreačných nehnuteľností. Kupujúci sú opatrnejší, viac porovnávajú ceny a zvažujú celkové prevádzkové náklady. Dopyt je výrazne citlivejší na cenu ako v období po pandémii,“ ozrejmil Peter Gánovský z Re/Max Grand Poprad.
Počet obhliadok objektov vo Vysokých Tatrách klesol približne o 10 až 15 %, v podtatranských obciach ostáva záujem stabilnejší. Najväčší záujem je o menšie rekreačné chaty, zrekonštruované chalupy a nehnuteľnosti s celoročným využitím v Starej Lesnej, vo Veľkej Lomnici či v Tatranskej Štrbe.
Rekreačné nehnuteľnosti už neslúžia iba na víkendový oddych, ale čoraz častejšie aj na dlhšie pobyty či prácu na diaľku. „Mnohí hľadajú miesto na oddych, únik z mesta a zároveň priestor, kde vedia komfortne fungovať aj dlhšie obdobie alebo pracovať na home office. Dôležitá je preto dostupnosť, celoročné využitie a internetové pripojenie,“ opísala Veronika Zaicová z Re/Max Mr. & Mrs. Malacky. Podľa nej zohráva významnú úlohu aj správne načasovanie predaja. Chaty uvedené na trh pred hlavnou sezónou často oslovia klientov, ktorí chcú mať nehnuteľnosť zabezpečenú ešte pred letom.