Záujem o čínske autá v Poľsku postupne rastie
Autor TASR
Varšava 10. decembra (TASR) - Záujem Poliakov o čínske autá sa postupne zvyšuje, aj keď naďalej vysoko preferujú autá európskych značiek. Poukázal na to najnovší prieskum poľského inštitútu IBRiS, ktorého údaje zverejnila tlačová agentúra PAP.
Prieskum ukázal, že Poliaci by si stále v najväčšej miere vybrali automobil niektorej z európskych značiek. Európska značka je prvou voľbou pre 46 % opýtaných Poliakov. Avšak v porovnaní s rovnakým prieskumom v závere minulého roka je to pokles o tri percentuálne body.
Naopak, v prípade čínskych značiek sa percento Poliakov medziročne výrazne zvýšilo. Čínske vozidlo by si ako prvé vybrali 3 % opýtaných Poliakov, zatiaľ čo vlani sa takto vyjadrilo iba 0,5 % z celkového počtu anketovaných. Navyše, v prípade, že čínske auto by oproti porovnateľnému modelu z inej krajiny bolo o 20 až 30 % lacnejšie, čínske vozidlo by uprednostnilo 60 % opýtaných.
Japonské autá by si ako prvé vybralo 26 % anketovaných a americkú značku 6 %. Kórejské automobily by boli voľbou číslo jeden pre 4 % oslovených Poliakov.