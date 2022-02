Záujem o daňový bonus na zaplatené úroky k hypotéke vlani vzrástol

Bratislava 7. februára (TASR) - Čoraz viac daňovníkov s hypotékou si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Vlani za zdaňovacie obdobie roku 2020 tak urobilo 23.581 daňových subjektov, čo je medziročný nárast o 54 %. Celková suma daňového bonusu na zaplatené úroky sa tak zvýšila o 1,7 milióna eur na 5,6 milióna eur, uviedla v pondelok Finančná správa (FS) SR. Využiť túto nepriamu formu podpory od štátu v oblasti bývania môžu daňovníci aj v tomto roku.



Popularita daňového bonusu na úroky z hypoték neustále rastie. "Zatiaľ čo ešte v roku 2018 si ho uplatnilo 7072 daňových subjektov, vlani ich počet vrástol na 23.581. Rastie pritom aj suma uplatneného bonusu. Daňové subjekty si za obdobie rokov 2018 - 2020 uplatnili nárok na zníženie dane v celkovej výške 10,7 milióna eur," spresnila hovorkyňa FS Martina Rybanská. Priemerná výška uplatnenia nároku na zníženie dane bola v období rokov 2018 - 2020 vo výške 234,17 eura.



Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si daňovníci môžu uplatniť i v tomto roku, a to buď v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnanci, ktorí spĺňajú na uplatnenie bonusu podmienky, musia najneskôr do 15. februára k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť zamestnávateľovi aj potvrdenie o zaplatených úrokoch vystavené bankou. Povinnosť predložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky platí, aj pokiaľ si zamestnanec alebo podnikateľ podáva daňové priznanie sám. Toto potvrdenie je povinnou prílohou daňového priznania.



Nárok na daňový bonus z úrokov hypoték má ten, kto ku dňu podania žiadosti o úver mal najviac 35 rokov a nemal príjem vyšší než 1,3-násobka priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. "Znamená to, že ak daňovník podpisoval zmluvu o úvere vlani, jeho mesačný príjmový strop na uplatnenie daňového bonusu je 1472,90 eura v hrubom," dodala Rybanská.



Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50.000 eur, pričom výška daňového bonusu sa určí ako 50 % zaplatených úrokov v zdaňovacom období, najviac však 400 eur za rok.