Svet bedničiek:Záujem o donášku zeleniny a farmárskych potravín stúpol

Zvolen 23. marca (TASR) - O 55 percent stúpol v uplynulých dňoch oproti januáru a februáru 2020 počet objednávok na donášku čerstvej zeleniny a farmárskych potravín od internetového dodávateľa Svet bedničiek. Ľudia tak reagujú na zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom a ochranu a prevenciu prostredníctvom vitamínov z novej domácej úrody.



"Záujem o potraviny on-line u nás je extrémne zvýšený už od začiatku marca, čo naznačuje, že ľudia pravdepodobne vnímali správy zo zahraničia už skôr, než sa objavili prvé prípady koronavírusu u nás," uviedla pre TASR marketingová manažérka spoločnosti Karolína Bobríková. Po štvrtku 12. marca, keď boli vládou prijaté striktnejšie opatrenia, sa záujem zvýšil o ďalšie desiatky percent.



"Návštevnosť našej webovej stránky vzrástla dokonca až o 250 percent, toľko objednávok však nemôžeme vybaviť. Chceme si totiž udržať charakter farmárskeho obchodu, udržať si kvalitu. Sme primárne farmárske on-line potraviny, napríklad syry či mäso berieme len zo slovenských menších fariem," pripomenula.



"U nás sa najviac nakupuje ovocie a zelenina, ale aj čerstvé mäso a výrobky z neho, vajcia, nasleduje mlieko a výrobky z neho, zvýšený dopyt je aj po trvanlivých potravinách," priblížila.



Spoločnosť aktuálne dováža k zákazníkom kompletný sortiment výlučne vlastnými autami, a to do oblastí Bratislavy a okolia, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, ale aj do Žiliny, Novej Bane, Žiaru nad Hronom, Zvolena a Banskej Bystrice. "Termíny však už máme plné zhruba na mesiac dopredu," podotkla zástupkyňa firmy.



Aktuálne sa začína sezóna slovenských plodín. Zo zeleniny a ovocia majú preto skladom len z prezimovaných vybraných druhov zo Slovenska, ostatné z čo najbližšieho zahraničia, prípadne je na výber bioprodukcia. Mäso a mliečne výrobky sú k dispozícii výlučne z menších slovenských fariem.



Čo sa týka súčasných sprísnených hygienických podmienok, firma pravidelne dezinfikuje celý sklad aj autá. Vodiči aj skladníci používajú rukavice, rúška a aj dezinfekčné prostriedky, ktoré sú navyše eco-friendly, s ktorými sa môže pracovať pri styku s potravinami. "Zákazníkov sme prosili tiež o použitie ochranných prostriedkov pri preberaní debničky a sami uprednostňujú bezhotovostné platby," podotkla.



Svet bedničiek je menšia internetová firma so zhruba 20 zamestnancami. "Prijali sme menšie posily na zvládnutie aktuálneho rastu objednávok. Radikálnejšie zväčšenie kapacít z dôvodu nedostatku tovaru z fariem ani neplánujeme, chceme si zachovať charakter nami ponúkaného tovaru – tovar z menších fariem a bez éčok," doplnila Bobríková.