Záujem o dotácie na elektromobily je veľký

Bratislava 11. decembra (TASR) – Záujem o pridelenie dotácie na nákup elektromobilov je mimoriadny. Za prvých 30 minút od spustenia registrácie požiadali na portáli chcemelektromobil.sk záujemcovia o dotácie na kúpu elektromobilu alebo plug-in hybridu v celkovej výške 1,2 milióna eur a následne portál skolaboval. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) Rezort hospodárstva vyčlenil na tieto dotácie päť miliónov eur.



"Toto opatrenie padlo na úrodnú pôdu a záujem o elektromobily je veľký," skonštatoval Žiga. Minister v minulosti nevylúčil, že v prípade veľkého záujmu by mohlo ministerstvo celkovú sumu zvýšiť.



Podľa vedúceho oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislava Jurikoviča je registrácia žiadostí dočasne prerušená. SIEA, ktorá žiadosti registruje, o tom informuje aj na stránke chcemelektromobil.sk. "Dôvodom sú neočakávané technické príčiny a množstvo neoprávnených zásahov z externého prostredia bezprostredne po spustení registrácie," uviedol Jurikovič, podľa ktorého je predpokladaný termín opätovného spustenia registrácie vo štvrtok (12. 12.) od 12.00 h. "Alokované finančné prostriedky zatiaľ neboli vyčerpané," dodal.



Záujemcovia o nový elektromobil môžu dostať dotáciu na jeho obstaranie vo výške 8000 eur, pri kúpe plug-in hybridu je dotácia 5000 eur. Rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi zmluvu a tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto. Následne im štát dotáciu refunduje. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing.



Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).