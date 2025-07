Záujem o e-dodávky je slabý, Stellantis nevylučuje zatváranie závodov

Hordain 2. júla (TASR) - Šéf automobilky Stellantis pre Európu Jean-Philippe Imparato nevylučuje v budúcich mesiacoch zatváranie závodov. Dôvodom je fakt, že záujem spotrebiteľov o elektrické dodávky je slabý. Imparato zároveň dodal, že ani ciele v oblasti zvyšovania flotily e-dodávok v Európskej únii nebude možné splniť. To by pre firmu znamenalo vysoké pokuty. Informovala o tom agentúra AFP.



„Sme pár mesiacov od katastrofy,“ povedal Imparato v závode Stellantisu vo francúzskom Hordaine na severe krajiny. Závod, ktorý zamestnáva približne 2600 ľudí, vyrába ľahké úžitkové vozidlá značiek Citroën, Peugeot, Fiat a Opel. Ďalšie závody na výrobu dodávok má firma v Británii, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Španielsku.



Imparato uviedol, že ak sa podiel e-dodávok nebude v najbližšom 2,5-ročnom období (do konca roka 2027) zvyšovať na Bruselom požadovanú úroveň, firme hrozia pokuty vo výške 2,6 miliardy eur. Ak by musel Stellantis pokutu platiť, bude musieť zatvárať závody. „Tomu sa nevyhneme,“ povedal Imparato. Ciele EÚ totiž znamenajú, že firma by musela obmedziť produkciu dodávok s naftovým motorom.