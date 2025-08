Záujem o elektromobily rastie, karty mieša automobilka z Číny

Bratislava 3. augusta (TASR) - Počet elektromobilov na slovenských cestách kontinuálne rastie. Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) ich počet v prvej polovici roka 2025 vyčíslila na 18.500 vozidiel. Podiel batériových vozidiel na predaji nových vozidiel neklesol v tomto roku pod 3 %, no v júni presiahol sledovaných 5 %, čo je hranica, ktorú mnohí experti považujú za významnú pri zrýchlení adopcie elektromobility. Uviedla to Zuzana Fečová, hovorkyňa ČSOB. Silným hráčom, ktorý môže zamiešať karty na trhu, je čínska značka BYD.



Zatiaľ, čo v roku 2024 sa počet elektromobilov oproti roku 2023 medziročne zvýšil až o 53 %, len za prvých šesť mesiacov tohto roka pribudlo už viac ako 3000 ďalších elektromobilov. Ak tento trend bude pokračovať aj v druhom polroku 2025, tento rok môže byť z pohľadu rozširovania a predaja elektromobilov doposiaľ najsilnejším.



„Tento vývoj vnímame aj v spoločnosti ČSOB Leasing. Kým podiel financovaných osobných a úžitkových áut klesol v prvom polroku o 10 %, kategória batériových vozidiel (elektromobilov) zaznamenala medziročný nárast až o 50 %,” povedala Petra Fenclová z ČSOB Leasing.



Zo štatistík ČSOB Leasing vyplýva, že väčšinovými užívateľmi batériových elektromobilov sú zamestnanci veľkých spoločností. Ich firemná politika si dáva za cieľ čoraz vo väčšej miere znižovanie emisií a aj prevádzkových nákladov. Ekologickejšie spôsoby prepravy sú atraktívne pre prepravné spoločnosti, ako aj pre kuriérov či taxislužby. Ďalšou skupinou užívateľov sú obyvatelia miest jazdiaci na krátke vzdialenosti.



Fečová dodala, že podľa očakávaní SEVA by na konci tohto roka malo na slovenských cestách jazdiť približne 20.000 batériových áut. Silným hráčom, ktorý môže zamiešať karty na trhu, je čínska značka BYD.