Záujem o hypotéky v ČR prudko klesol

Praha 21. mája (TASR) - Zatiaľ čo si Česi postupne prestávajú brať hypotéky na kúpu nových nehnuteľností, za stenami ich domov a bytov sa začala veľká vlna opráv a rekonštrukcií. Banky vďaka tomu evidujú rekordné čísla. Informoval o tom server e15.cz.



Objem hypotekárnych úverov na nákup bytov a domov klesol v apríli podľa Českej bankovej asociácie (ČBA) medziročne o 60 %, keď banky a stavebné sporiteľne poskytli hypotéky za 17,5 miliardy Kč (709,36 milióna eur). Dôvodov je niekoľko, od prísnejších podmienok na čerpanie peňazí až po vysoké hypotekárne úroky. Ako sa však ukazuje, keď Čechom nestačia úspory na dosiahnutie nového bývania, začnú skúmať, ako si aspoň zmeniť to súčasné. A tak prišiel nový "boom".



"Objem poskytnutých úverov na rekonštrukcie za január až apríl 2022 vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o viac než 60 %," povedal hovorca ČSOB Patrik Madle. Výrazný rast hlásia aj ďalšie banky a stavebné sporiteľne.



"Vyššie tempo rastu pozorujeme práve pri pôžičkách nad 200.000 Kč, ktoré sú využívané najmä na bývanie či kúpu automobilu. Takých sme za 1. kvartál 2022 poskytli o 31 % viac než v rovnakom období minulého roka," povedala Tereza Kaiseršotová, hovorkyňa Raiffeisen stavebnej sporiteľne.



Dôvodov, ktoré motivovali Čechov, aby vzali do rúk murárske lyžice, je viacero, tým hlavným je však inflácia. Ľudia sledujú, ako im ukrajuje z úspor a investícia do vlastného bývania je najrýchlejšou cestou, ako peniaze chrániť. Rolu podľa bánk hrá aj zvyšujúca sa nedostupnosť nehnuteľností. Ľudia teda častejšie hľadajú riešenie v rekonštrukcii súčasného domu alebo bytu.



Navyše ak už aj kupujú dom či byt, mnohí sa dostanú iba k tým lacnejším, ktorých stav si vyžaduje opravy. A pri vývoji cien materiálov je tiež jasné, že nie je dobré rekonštrukciu odkladať. "Rastúce ceny stavebných prác a materiálov nútia ľudí urýchľovať rekonštrukčné práce. Podobným impulzom sú aj rastúce úrokové sadzby úverov na rekonštrukcie," uviedol ďalší dôvod Madle.



(1 EUR = 24,67 CZK)