Záujem o investovanie do kryptomien u nás v čase krízy narástol o 80%

Bratislava 2. apríla (OTS) - Správy o koronavíruse čoraz častejšie sprevádzajú aj obavy z hospodárskej krízy. Momentálne je situácia na svetových trhoch značne komplikovaná a každodenne prichádzajú informácie o poklesoch všetkých finančných trhov, či už sú to akcie, zlato alebo kryptomeny. Tie od začiatku krízy zaznamenali pokles o 40%, to však neodrádza investorov, skôr naopak, motivuje k investovaniu., CEO Fumbi na situáciu reaguje: “Bitcoin v priebehu niekoľkých týždňov klesol o viac než 40% zo sumy 9500 € na súčasných 5500 €. Slovákov to však od kryptomien neodradilo. Práve naopak, ich záujem o tento druh investovania narástol o 80% a ich priemerná investícia sa pohybuje okolo 600 €.S týmito údajmi prichádza slovenská spoločnosť Fumbi, ktorú využíva už viac ako 10000 investorov. Za posledný rok sa spoločnosť Fumbi stala lídrom na slovenskom trhu v investovaní do kryptomien pre širokú verejnosť. Jej portfólio kryptomien riadené Fumbi algoritmom bolo schopné kopírovať vývoj trhu s odchýlkou len 0,02%.uviedol, CEO Fumbi.Kryptomenový trh je známy svojimi častými pohybmi hore a dole. Niekedy sa môže hýbať aj v rozmedzí desiatok percent. Investovanie do kryptomien je preto vysoko rizikové a v prípade nákupu pri vysokej cene môže dôjsť aj k dlhšie trvajúcej strate. Netreba však v panike predávať, pretože trh sa môže kedykoľvek vrátiť na maximá. Rozumnejšie je preto riziko limitovať už na začiatku primeranou sumou investície. Fumbi je prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá prináša komplexné riešenie pre rozumné a bezpečné investovanie do kryptomien. Po roku fungovania na Slovensku spúšťa svoje služby v Česku a koncom mesiaca ja v Poľsku. Fumbi sa riadi slovenským právom a nevyužíva kolektívne investovanie. Klienti Fumbi zostávajú priamymi a výlučnými vlastníkmi svojich kryptomien.