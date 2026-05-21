< sekcia Ekonomika
Záujem o investovanie rastie, vlani investovala štvrtina Slovákov
Typickým investorom pritom zostáva muž z Bratislavského kraja s príjmom nad 1500 eur.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Situácia s investovaním sa na Slovensku postupne zlepšuje. Podiel investujúcich Slovákov v minulom roku medziročne stúpol z 22 % na 25 %. Typickým investorom pritom zostáva muž z Bratislavského kraja s príjmom nad 1500 eur. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Go4Insight pre Slovenskú sporiteľňu, ktorého výsledky prezentovali vo štvrtok predstavitelia banky.
Typický Slovák je pri investovaní skôr konzervatívny a pasívny. Tých, ktorí investíciu nastavia a potom už nesledujú, je 53 %. „Aktívnych investorov máme na Slovensku niečo cez 20 %. Tých ľudí, ktorí podstupujú, povedzme, väčšie riziká a idú do produktov, ktoré sľubujú vyššie zisky, je zhruba 7 %,“ priblížila generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne Michaela Bauer.
Viac ako polovica (51 %) investujúcich Slovákov investuje pravidelne, pričom najbežnejšou investíciou je suma okolo 100 eur. Ešte v roku 2024 bolo pravidelných investorov 48 % a priemerná investícia sa pohybovala okolo 60 eur, trend nárastu je teda jednoznačný, vyzdvihla Bauer. Medziročne sa zvýšila aj mediánová investícia jedného investora za celý rok, a to z 1200 eur na 1500 eur.
Výsledky prieskumu ukázali aj to, že množstvo Slovákov stále hovorí o prekážkach, ktoré im bránia v investovaní. Najväčšou je až pre 72 % respondentov pocit nedostatku peňazí, 54 % priznáva strach z rizika, 49 % investovaniu nedôveruje a 46 % má nedostatok vedomostí.
V súčasnosti na svet, Európu aj Slovensko pôsobia súčasne viaceré krízy. Ekonomiky aj sociálne systémy sa tak dostávajú pod tlak, upozornila Bauer. „To, že dnes hovoríme o investovaní, nie je náhoda, pretože to považujeme za jednoznačnú cestu k tomu, ako si vytvoriť vlastnú finančnú odolnosť nielen pre nás samých, ale samozrejme aj pre naše deti a pre budúcu generáciu. Nie je to už niečo pre vyvolených, investovanie nie je len pre ľudí, ktorí chcú špekulovať, ale je to naozaj jednoznačný základ prakticky od akéhokoľvek veku sa zaujímať o to, ako si my sami môžeme lepšie pripraviť našu budúcnosť,“ vysvetlila.
Poukázala tiež na rozdiel v investovaní medzi USA a Európou. Kým Američania držia v hotovosti len desatinu majetku, Európania až tretinu. Majetok amerických domácností pritom vzrástol od roku 2009 trikrát rýchlejšie ako európskych. „Aj európske domácnosti majú obrovské úspory, ktoré jednoducho neinvestujú, minimálne neinvestujú spôsobom, ktorý by bol dlhodobý, stabilný a zvyšoval bohatstvo, tak ako sa to darí Američanom,“ doplnila šéfka Slovenskej sporiteľne, ktorá v tejto oblasti vidí veľký priestor na zlepšenie.
Typický Slovák je pri investovaní skôr konzervatívny a pasívny. Tých, ktorí investíciu nastavia a potom už nesledujú, je 53 %. „Aktívnych investorov máme na Slovensku niečo cez 20 %. Tých ľudí, ktorí podstupujú, povedzme, väčšie riziká a idú do produktov, ktoré sľubujú vyššie zisky, je zhruba 7 %,“ priblížila generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne Michaela Bauer.
Viac ako polovica (51 %) investujúcich Slovákov investuje pravidelne, pričom najbežnejšou investíciou je suma okolo 100 eur. Ešte v roku 2024 bolo pravidelných investorov 48 % a priemerná investícia sa pohybovala okolo 60 eur, trend nárastu je teda jednoznačný, vyzdvihla Bauer. Medziročne sa zvýšila aj mediánová investícia jedného investora za celý rok, a to z 1200 eur na 1500 eur.
Výsledky prieskumu ukázali aj to, že množstvo Slovákov stále hovorí o prekážkach, ktoré im bránia v investovaní. Najväčšou je až pre 72 % respondentov pocit nedostatku peňazí, 54 % priznáva strach z rizika, 49 % investovaniu nedôveruje a 46 % má nedostatok vedomostí.
V súčasnosti na svet, Európu aj Slovensko pôsobia súčasne viaceré krízy. Ekonomiky aj sociálne systémy sa tak dostávajú pod tlak, upozornila Bauer. „To, že dnes hovoríme o investovaní, nie je náhoda, pretože to považujeme za jednoznačnú cestu k tomu, ako si vytvoriť vlastnú finančnú odolnosť nielen pre nás samých, ale samozrejme aj pre naše deti a pre budúcu generáciu. Nie je to už niečo pre vyvolených, investovanie nie je len pre ľudí, ktorí chcú špekulovať, ale je to naozaj jednoznačný základ prakticky od akéhokoľvek veku sa zaujímať o to, ako si my sami môžeme lepšie pripraviť našu budúcnosť,“ vysvetlila.
Poukázala tiež na rozdiel v investovaní medzi USA a Európou. Kým Američania držia v hotovosti len desatinu majetku, Európania až tretinu. Majetok amerických domácností pritom vzrástol od roku 2009 trikrát rýchlejšie ako európskych. „Aj európske domácnosti majú obrovské úspory, ktoré jednoducho neinvestujú, minimálne neinvestujú spôsobom, ktorý by bol dlhodobý, stabilný a zvyšoval bohatstvo, tak ako sa to darí Američanom,“ doplnila šéfka Slovenskej sporiteľne, ktorá v tejto oblasti vidí veľký priestor na zlepšenie.