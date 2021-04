Záujem o kryptomeny na Slovensku v 1. štvrťroku vzrástol o tretinu

Bratislava 17. apríla (TASR) - Na Slovensku sa za prvý štvrťrok predali kryptomeny za viac ako 30,8 milióna eur, čo je približne 30-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Dopyt ťahal predovšetkým rastúci kurz bitcoinu, ale aj ďalších kryptomien. Minuloročné obchodovanie pritom výrazne ovplyvnil aj nástup pandémie nového koronavírusu, uviedol riaditeľ spoločnosti Bitstock Invest Martin Stránský.



Ešte väčší rast záujmu o kryptomeny zaznamenali v Česku, kde prvý štvrťrok predali kryptomeny za viac 88,6 miliónov eur. Táto suma predstavuje viac ako trojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. "Môžeme povedať, že Českú republiku na začiatku roka zachvátila bitcoinová horúčka, ktorá súvisela s prudkým nárastom jeho ceny až na dvojnásobok. Očakáva sa pritom, že tento rast by mohol ešte pokračovať. Ďalším dôvodom bolo obmedzenie iných investičných príležitostí, ako aj jednoduchý spôsob nakupovania bitcoinu," uviedol Stránsky.



Záujmu o bitcoin nahrávajú jednoduchšie možnosti obchodovania, ako aj príchod známych investorov, ktorí dôveryhodnosť kryptomien zvyšujú. Jedným z najväčších podporovateľov kryptomien sa stal zakladateľ automobilky Tesla Elon Musk. Táto spoločnosť vo februári nakúpila kryptomenu bitcoin za 1,5 miliardy amerických dolárov (1,253 miliardy eur) a Musk na Twitteri potvrdil, že Tesly bude možné v USA kúpiť už aj za túto kryptomenu. Dopytu stále nahráva aj extrémne expanzívna politika centrálnych bánk, ktorá vyvoláva obavu zo znehodnotenia konvenčných úspor a peňazí ako takých, ako aj stále klesajúce úrokové miery.



Na Slovensku je počet prevádzok, kde sa dá kryptomenami platiť, stále nízky, no postupne pribúdajú. Podľa medzinárodnej mapy coinmap.org je v krajine vyše sto miest, kde nájdete bitcoinové automaty alebo je možné bitcoinom zaplatiť. Naposledy sa k týmto prevádzkam pridala aj spoločnosť Powerlogy so svojím e-shopom na funkčné potraviny. Prvú objednávku urobil zákazník 8. marca a zaplatil za ňu 72,72 eura, čo bolo 0,0015 bitcoinu.



Cena najznámejšej kryptomeny Bitcoin pritom v tomto roku výrazne vzrástla. Zo zhruba 29.000 amerických dolárov prelomila v tomto týždni hranicu 63.000 USD.