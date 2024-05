Záujem o kúpu či prenájom garáží rastie, postupne stúpa aj ich cena

Bratislava 12. mája (TASR) - Záujem o kúpu i prenájom garáží výrazne narastá, postupne stúpa aj ich cena. Zvýšený záujem je podporený úpravami v organizácii dopravy, zavádzaním parkovacích politík či stúpajúcim záujmom o elektromobily. Upozornila na to sieť realitných kancelárií RE/MAX.



Podľa realitných odborníkov ceny garáží dlhodobo rastú a čiastočne kopírujú trendy v segmente bytov. Záujem o nich je pritom podľa expertov taký veľký, že mnohé garáže sa ani nedostanú do ponúk realitných databáz, zvyčajne sa vypredajú alebo sú prenajaté v rámci susedskej komunity.



"V Bratislave a širšom okolí sa ceny na trhu momentálne pohybujú v rozmedzí od 20.000 eur do 50.000 eur, avšak v istých prípadoch, ako napríklad v rámci developerských projektov v Starom Meste, sme zaznamenali predaj samostatnej garáže aj za 100.000 eur," uviedol majiteľ RE/MAX Elite Bratislava Andrej Churý.



Rástli aj ceny prenájmov, podľa Churého sa pohybujú od 100 do 300 eur pre jedno auto, cena však závisí aj od lokality a možnosti voľného státia. "Často je možné pred vlastnou garážou zaparkovať aj ďalšie auto, čo šetrí ďalšie výdavky za parkovanie druhého auta," doplnil.



Záujem o garáže i rast ich cien zaznamenali odborníci takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Najvýraznejšie však podľa nich zdraželi garáže v Žilinskom kraji. Rast cien sa pritom očakáva i naďalej, podporuje ho dopyt i obmedzená dostupnosť garáží.



Realitní experti odporúčajú pri kúpe garáže pozerať nie len na lokalitu, ale aj na jej stav. Overiť si tiež treba v koho vlastníctve je garáž i pozemok pred ňou.



Ak si človek obstaráva garáž pre parkovanie elektromobilu, netreba zabúdať overiť si, či je v nej možnosť nabíjania. "V prípade hromadných garážových alebo bytových domov je dôležité zistiť, či nabíjanie elektromobilov je povolené správcom a či nie je nutné špeciálne poistenie pre také garáže z hľadiska bezpečnosti. V prípade skratu alebo požiaru by totiž garáž, kde sa nabíja elektromobil, mohla byť ťažko uhasiteľná," vysvetlil Churý.



Väčší dopyt je podľa realitných odborníkov po prenájme garáží ako ich kúpe. Aj tento faktor teda môže ovplyvňovať ich cenu.