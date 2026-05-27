Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol
Podľa najnovších údajov spoločnosti Kiwi. com veľké organizované skupiny striedajú cesty vo dvojiciach či v menších partiách.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Cestovateľské správanie Slovákov sa mení. Ich záujem o letné letenky v júni až auguste medziročne vzrástol o 25,7 %, pričom profitujú z poklesu priemerných cien na európskych trasách o 13,5 %. Podľa najnovších údajov spoločnosti Kiwi.com veľké organizované skupiny striedajú cesty vo dvojiciach či v menších partiách. Cestujúci viac vyhľadávajú doteraz neobjavené talianske a španielske mestá, skokanmi leta sú Palermo či Alicante.
Výrazným stimulom pre letné cestovanie je podľa spoločnosti pokles cien. Priemerná cena letenky najmä na krátke a stredne dlhé lety po Európe sa znížila medziročne z takmer 189 eur na vyše 163 eur. Cestujúci si priplatia na diaľkových letoch, ktorých priemerná cena stúpla o 9,4 % a ich podiel na celkovom trhu sa mierne zmenšil.
„Dáta nám ukazujú, že Slováci toto leto cestujú inak. Keďže počet samotných rezervácií rástol dvakrát rýchlejšie ako počet pasažierov, priemerná veľkosť skupiny na jednu objednávku klesla z 2,43 na 2,19 človeka. To jasne dokazuje, že ľudia vyrážajú na cesty v menších partiách alebo vo dvojiciach,“ povedala hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.
Na čele rebríčka najpopulárnejších letných krajín u slovenských dovolenkárov pre rok 2026 stabilne kraľujú Taliansko a Španielsko. Tretiu priečku obhájilo Grécko. Záujem o Poľsko sa zvýšil takmer o 81 %, o Belgicko zhruba o 78 %, o Nórsko skoro o 50 %. Naopak, klesol záujem o Bulharsko takmer o 18,5 %, o Maltu bezmála o 19 % a o Chorvátsko o 14,5 %.
Podľa záujmu o konkrétne mestá sú na prvých dvoch priečkach Malaga a Barcelona, ktoré potvrdzujú pokračujúci záujem o Španielsko. Absolútnym skokanom leta je talianske Palermo na Sicílii, ktoré sa v rebríčku posunulo zo 41. na šieste miesto. Výrazne vzrástol záujem aj o španielske Alicante a taliansky Neapol. Záujem o bulharský Burgas, ktorý vlani lákal najviac, sa prepadol o vyše 32 %, o španielsku Palmu de Mallorca klesol skoro o 34 %.
Slováci letnú dovolenku plánujú a kupujú približne tri mesiace vopred. Dĺžka pobytu pri spiatočných letenkách zostáva stabilne šesť nocí.
