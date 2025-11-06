< sekcia Ekonomika
Záujem o lety z Nemecka do USA zostáva silný
V máji odletelo priamo z Nemecka do USA opäť približne 500.000 cestujúcich, hoci ceny leteniek boli o 6 % až 7 % vyššie ako v predchádzajúcom roku.
Autor TASR
Berlín 6. novembra (TASR) - Napriek prísnejším vstupným požiadavkám a vysokým cenám leteniek zostáva záujem o lety z Nemecka do USA naďalej silný. Bezprostredne po inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa klesol počet cestujúcich z Nemecka v januári a februári o 2 %, v nasledujúcich mesiacoch do konca mája sa ale čísla stabilizovali na úrovni predchádzajúceho roka, oznámilo vo štvrtok Nemecké centrum pre letectvo a kozmonautiku (DLR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V máji odletelo priamo z Nemecka do USA opäť približne 500.000 cestujúcich, hoci ceny leteniek boli o 6 % až 7 % vyššie ako v predchádzajúcom roku. Transatlantická letecká doprava tak zostala celkovo stabilná napriek zložitej hospodárskej situácii. Predbežné rezervácie letov z Nemecka do USA na december sú zatiaľ o približne 5 percent slabšie ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Údaje o rezerváciách v predstihu by sa však mali interpretovať opatrne, pretože ich môžu krátkodobo ovplyvniť akciové ceny, sezónne vplyvy a ekonomická neistota, upozornilo DLR.
