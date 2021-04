Záujem o nákup cez internet rastie, doručovateľské firmy naberajú ľudí

Bratislava 13. apríla (TASR) – Záujem o doručovanie tovaru objednaného na internete rastie. Doručovateľské spoločnosti naberajú ľudí, prejavovať sa však začína nedostatok odborníkov v logistike. Celé odvetvie logistiky totiž so zavedením protipandemických opatrení poskočilo vo vývoji smerom dopredu.



"Tento rok plánujeme zamestnať 160 nových ľudí. Ide o 50-percentný nárast aktuálneho počtu zamestnancov. Žiadané sú najmä špecializované profesie v rámci celej logistiky, či už špecialisti seniori alebo manažéri, vedúci zmeny alebo skladník. Profesionálov v tejto oblasti je momentálne nedostatok," skonštatovala personálna manažérka Zásielkovne na Slovensku Petra Matejíčková.



Jedným z dôvodov nedostatku ľudí so skúsenosťami v logistike je podľa nej skokový rast internetového obchodu v minulom roku. Rast trhu nezodpovedá rastu počtu zamestnancov v doručovateľských spoločnostiach. Druhým dôvodom je chýbajúca atraktivita niektorých pracovných pozícií.



"Mnohí si neuvedomujú, že logistika je náročná práca, ale má veľký potenciál do budúcnosti. Zamestnanec získa zaujímavé finančné ohodnotenie, príležitosť pracovať s najmodernejšími technológiami a má možnosť kariérneho rastu. Napríklad pred Vianocami, keď je o posielanie zásielok najväčší záujem, naberáme aj desiatky agentúrnych zamestnancov. Minuloročný december to bolo viac ako 250 agentúrnych zamestnancov," dodala Matejíčková, podľa ktorej sa bude nedostatok odborníkov v logistike v najbližšom období prehlbovať.