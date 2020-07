Záujem o nedeľné nákupy sa po uvoľnení opatrení vrátil

Bratislava 30. júla (TASR) – Po znovuotvorení prevádzok sa záujem o nákupy počas nedieľ vrátil na úrovne porovnateľné s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov ČSOB banky o platbách kartou. V období približne od konca marca do konca júna musela byť drvivá väčšina obchodov v posledný deň v týždni zatvorená, čo sa odrazilo aj na výraznom prepade počtu a objemu platieb kartou v tento deň.



Štatistiky o platbách kartou ČSOB potvrdzujú, že po znovuobnovení nedeľného predaja sa objem a počet transakcií v kamenných prevádzkach okrem čerpacích staníc, reštaurácií, kaviarní a fast-foodov vrátil na pôvodnú úroveň. Za hodnotami spred pandémie zaostáva len o zhruba 1 – 3 %. Je však porovnateľný s rovnakým obdobím minulého roka.



Z dát tiež vyplýva, že prvú nedeľu po uvoľnení pravidiel ešte klienti mierili do obchodov v menšej miere a objem aj počet platieb bol oproti nedeľnému priemeru nižší o zhruba štvrtinu. Následne sa však už vrátil na pôvodné úrovne.



Ako priblížila banka, dlhodobo platí, že v nedele platia klienti kartou v kamenných prevádzkach o 42 % menej, ako je celkový priemer. "Priemerná výška jednej platby kartou je však aj v tento deň porovnateľná s inými dňami. Počas nedieľ, keď museli byť kamenné predajne z dôvodu pandémie, s výnimkou lekárni, zatvorené, sa podiel nákupov v súlade s očakávaniami znížil na len 1- až 3-percentné úrovne oproti stavu pred vypuknutím pandémie," konštatuje banka.