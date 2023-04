Záujem o nové domy v Číne prudko rastie, predaj vyskočil o takmer 56 %

Peking 3. apríla (TASR) - Predaj nových domov v Číne sa v marci prudko zvýšil, pod čo sa podpísala séria vládnych opatrení na podporu trhu s bývaním. To zvýšilo dopyt po nehnuteľnostiach vo všetkých 14 sledovaných mestách. Poukázal na to privátny prieskum, ktorého výsledky zverejnila agentúra Reuters.



Predaj nových domov vzrástol v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 55,7 %, ukázal prieskum China Index Academy, jednej z najväčších čínskych súkromných spoločností pre prieskum realitného trhu. Na porovnanie, vo februári sa predaj domov zvýšil o 31,9 %.



Najvýraznejšie rástol predaj v najväčších mestách vrátane hlavného mesta Peking a obchodného centra Šanghaj. Predaj domov v týchto mestách vzrástol až o 73 %. Predaj v ďalších mestách takzvanej druhej a tretej úrovne sa zvýšil o 54,7 %, respektíve o 28,6 %.



Najnovšie údaje predstavujú výraznú podporu pre realitný sektor, kedysi pilier čínskeho hospodárskeho rastu, ktorý však od polovice roka 2021 zasiahlo niekoľko kríz. V rámci nich sa veľkí developeri dostali do problémov so splácaním dlhov a zastavili výstavbu viacerých projektov, do ktorých ľudia už vložili peniaze.



Vláda preto koncom minulého roka prišla s balíkom pomoci pre developerské firmy v kríze s cieľom umožniť dokončenie rozpracovaných projektov a zvýšiť predaj na trhu. K vláde sa pridali aj niektoré mestá, ktoré zmiernili obmedzenia v oblasti kúpy domov, aby viacerým obyvateľom umožnili nákup nehnuteľností.



Zvýšený dopyt sa odrazil aj na cenách. Separátny prieskum zverejnený cez víkend ukázal, že ceny nových domov v 100 vybraných čínskych mestách zaznamenali v marci najvyššie tempo rastu za posledných deväť mesiacov.