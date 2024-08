Záujem o odbornú prípravu v Nemecku od roku 2010 prudko klesol

Norimberg 13. augusta (TARS) - Počet neobsadených miest na odbornú prípravu v Nemecku dosiahol v minulom roku rekordnú úroveň. Približne 35 % miest zostalo voľných, zatiaľ čo v roku 2010 to bolo ešte 15 %, oznámil v utorok Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB) Spolkového úradu práce v Norimbergu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Od roku 2010 sa trh práce postupne zmenil z trhu zamestnávateľov na trh uchádzačov, poznamenal Bernd Fitzenberger, riaditeľ IAB. V praxi to znamená, že sa prehĺbil problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily vzhľadom na klesajúci počet uchádzačov, zatiaľ čo celkový počet ponúkaných miest na odbornú prípravu zostáva vysoký. Podiel neobsadených voľných pracovných miest v západnom Nemecku zostal o niečo nižší ako vo východných častiach krajiny.



Počet neobsadených miest klesal aj s veľkosťou podniku. Kým v najmenších podnikoch predstavoval tento podiel približne 57 %, vo veľkých podnikoch to bolo len 12 %. Najväčšie problémy s prijímaním učňov sa vyskytli v stavebníctve a v službách zameraných na osobný kontakt so zákazníkom, napríklad v kaderníctve. V tejto kategórii zostala podľa štúdie neobsadená takmer polovica miest určených na odbornú prípravu.



Problémy s náborom medzitým zasiahli takmer všetky segmenty trhu odbornej prípravy, kde na začiatku roka 2010 neboli takmer žiadne problémy s obsadením voľných miest.