Záujem o poistenie zodpovednosti zamestnanca narástlo medziročne o 33%

Bratislava 19. októbra (TASR) - Poistenie zodpovednosti zamestnanca na Slovensku nie je zatiaľ také rozšírené ako v iných krajinách, no využíva ho čoraz viac ľudí. Medziročne záujem o toto poistenie vzrástol o 33 %, dôvodom môže byť aj inflácia. Viaceré firmy už podmieňujú nástup do pracovného pomeru aj uzavretím poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Upozornila na to finančná spoločnosť FinGO.sk.



"Medziročne evidujeme nárast počtu uzavretých poistných zmlúv o 33 %. Myslím si, že dôvodom je určite vyššia informovanosť ľudí, ale aj inflácia, ktorá sa premietla do vyšších cien tovarov. Zdraželi aj služobné autá či iný majetok, a tým pádom narástli aj škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku firiem," uviedol riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Jaroslav Krajňák.



Zamestnávateľ môže podľa zákonníka práce požiadať od zamestnanca náhradu škody do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku. Pri zamestnancoch štátnej služby je maximálny limit náhrady škody trojnásobok služobného platu. Pri zmluvách na dohodu môžu zamestnanci prísť maximálne o tretinu dohodnutej odmeny.



Ak je zamestnanec, ktorý spôsobí škodu zamestnávateľovi poistený, poisťovňa udalosť prešetrí a náhradu škody vyplatí zamestnávateľovi. Zamestnanec potom zaplatí dohodnutú spoluúčasť, ktorá je pri takomto poistení štandardne 10 % a minimálne vo výške 33 eur. Poistenie sa ale nevzťahuje na zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách alebo zodpovednosť za stratu zverených predmetov.



"Poistenie sa taktiež nevzťahuje na situácie, keď je škoda spôsobená úmyselne, pod vplyvom alkoholu, alebo po požití omamných či psychotropných látok," dodal Krajňák. Uviedol tiež, že pri výbere poistenia by sa mal zamestnanec poradiť so skúseným špecialistom, ktorý vie porovnať cenové ponuky viacerých poisťovní a odporučiť najvýhodnejšie poistenie na trhu.



Niektorí zamestnávatelia a ich odborové zväzy majú s poisťovňami uzavreté rámcové zmluvy a dohody, aby pracovníkom ponúkli výhodnejšie ponuky. Poistku si však vo väčšine prípadov hradia zamestnanci. "Bolo by žiadúce, aby firmy na poistenie zamestnancom prispievali, alebo by im ho preplácali v plnej výške ako pracovný benefit," uzavrel Krajňák.