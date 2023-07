Záujem o prácu v zahraničí rastie, Slovákov najviac láka Nemecko

Bratislava 31. júla (TASR) - Stále väčšie množstvo Slovákov chce ísť pracovať do zahraničia. Najčastejšie reagujú na ponuky práce v Nemecku. V prvom polroku bolo uverejnených viac ako 1800 ponúk na prácu v Nemecku. Spolu na tieto ponuky prišlo viac ako 30.000 reakcií. Vyplýva to z dát portálu Profesia.



Druhou najlákavejšou krajinou na prácu pre Slovákov je Česko, na takmer 1800 ponúk práce prišlo vyše 18.000 reakcií. Na treťom mieste medzi obľúbenými krajinami na prácu v zahraničí je Holandsko, inzerátov bolo 510 a reakcií viac ako 16.000. Najatraktívnejšou pozíciou pre záujemcov o prácu je copywriter.



"Tento rok bolo na portáli Profesia uverejnených zatiaľ 6397 ponúk práce do zahraničia. Zatiaľ čo vlani bol priemerný počet reakcií na jednu ponuku 18, tento rok reaguje na jeden takýto inzerát v priemere 24 ľudí," priblížila manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Najväčší dopyt je po pozíciách v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Na jeden inzerát reaguje v priemere 108 ľudí. Medzi najžiadanejšie odvetvia patria aj marketing, administratíva, zákaznícka podpora či obchod. Na inzeráty z oblasti marketingu reaguje v priemere 103 ľudí.



"Nízky dopyt aj napriek veľkému počtu inzerátov je v oblasti strojárstva, kde bolo tento rok zatiaľ 1400 ponúk do zahraničia, no priemerný počet reakcií je len sedem. Takmer rovnaká situácia je aj v sektore elektrotechniky a energetiky," uviedla Melcerová.