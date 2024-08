Analýza: Záujem o prácu z domu v Nemecku zostáva stabilný

Mannheim 12. augusta (TASR) - Napriek diskusiám o návrate do kancelárií mnohé spoločnosti v Nemecku naďalej vsádzajú na prácu z domu. V oblasti informačných technológií a služieb až 82 % podnikov uviedlo, že ich zamestnanci pracujú z domu aspoň raz týždenne. Vo výrobnom odvetví, kde je výkon práce viac viazaný na konkrétne miesto, ich bolo 48 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW.



Podiel spoločností, ktoré umožňujú svojim zamestnancom pracovať z domu aspoň jeden deň v týždni, sa udržiava od pandémie koronavírusu na stabilne vysokej úrovni, uviedol vedúci štúdie Daniel Erdsiek. V súčasnosti podľa neho nie sú viditeľné žiadne náznaky ústupu od tejto praxe.



V tzv. informačnej ekonomike, ktorá zahŕňa informačné a komunikačné technológie, mediálne služby a poskytovateľov služieb so zameraním na expertné znalosti, ponúkalo home office pred pandémiou len 48 % spoločností. V spracovateľskom priemysle to bolo 24 %.



V posledných mesiacoch sa v spoločnostiach, ako je softvérová skupina SAP a Deutsche Bank, diskutuje o návrate z home officeu späť do kancelárií.



"V perspektíve nasledujúcich dvoch rokov sa neočakáva, že by klesol počet ponúk s aspoň jedným dňom na home office v týždni," uviedol Erdsiek. Naopak, podiel spoločností, ktoré plánujú ponúkať prácu z domu aj v roku 2026, ešte vzrástol, na 88 % v informačnej ekonomike a 57 % vo výrobnom odvetví. Firmy tiež predpokladajú, že sa zvýši podiel zamestnancov, ktorí budú takéto ponuky využívať, uzavrel Erdsiek.