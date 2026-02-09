< sekcia Ekonomika
Záujem o prenájom pracovného oblečenia na Slovensku rastie
Na západe ide o štandard.
Bratislava 9. februára (OTS) - Trend prenájmu pracovných odevov a s tým spojených služieb na tunajšom trhu silnie. V porovnaní so západnou Európou pritom slovenský trh ponúka výrazný rastový potenciál.
Trh s pracovným oblečením prechádza nielen na Slovensku transformáciou, ktorá sa odkláňa od tradičného predaja produktov a smeruje k ponuke komplexných služieb. Firmy teraz ponúkajú služby, ako je pranie, oprava, prenájom a skladovanie odevov.
„Vidíme zvýšený dopyt naprieč odvetviami, tomu zodpovedá aj neustále sa rozširujúca ponuka odevov a ochranných pomôcok. Dôležitou súčasťou je však aj kvalitné poradenstvo. Klienta prevedieme celým procesom od výberu najvhodnejšieho riešenia cez voľbu konkrétneho oblečenia až po jeho prenájom a servis,“ vysvetľuje Martina Bimanová, konateľka CWS Workwear pre Českú republiku a Slovensko, „priestor pre ďalší rast trhu je pritom veľký, napr. v Nemecku si dlhodobo požičiava pracovné odevy zhruba tretina firiem.“
Pracovné odevy sú základom plynulej a bezpečnej prevádzky. Zamestnanci ich potrebujú každý deň, a preto musia byť vždy dostupné, čisté a pripravené na použitie. „Dodávateľ sa tak mení z jednoduchého predajcu na dlhodobého strategického partnera, ktorý pomáha klientom efektívne splniť ich zákonné povinnosti, znížiť administratívnu záťaž a optimalizovať náklady,“ dopĺňa Martina Bimanová.
Na Slovensku sú pritom zákazníci o niečo náročnejší na kvalitu servisu než v západných krajinách. Pracovné oblečenie tam berú ako funkčnú vec, ktorá sa po čase vyradí a neriešia, ak má oblečenie sem-tam drobnú škvrnu. To neplatí o zákazníkoch v Česku a na Slovensku, ktorí vyžadujú, aby bolo oblečenie dostatočne kvalitné, stále čisté a v dobrom stave. Nechcú oblečenie často vyraďovať a meniť.
Spoľahlivosť CWS Workwear sa opiera o overený model komplexných služieb, viac než storočnú skúsenosť na trhu a lokálnu zodpovednosť. S pracovnými odevmi CWS Workwear získavate silné zázemie medzinárodného lídra spolu s podporou lokálnych tímov, ktoré sa postarajú o všetko, čo firma potrebuje.
Záujem o prenájom pracovných odevov zvyšuje niekoľko faktorov: jednoduchosť a rýchlosť servisu, nižšie náklady aj menšia ekologická stopa.
„Okrem úspory peňazí totiž firmy zisťujú, že prenájmom pracovných odevov aj znižujú svoje emisie. To je v čase zvýšeného tlaku na nefinančný reporting pomerne silný benefit prenájmu pracovných odevov,“ dodáva Martina Bimanová.
Trendom je rovnako udržateľnosť a inovácia. Predovšetkým mladšie generácie zamestnancov sa stále viac zameriavajú na ekologické aspekty, čo vedie k rastúcemu dopytu po pracovnom oblečení vyrobenom z recyklovaných materiálov.
Okrem nižších nákladov a úspory emisií využívajú firmy požičiavanie pracovných odevov vo väčšej miere predovšetkým kvôli pohodliu. Požičovne sa postarajú o skladovanie, nákup, čistenie a opravy pracovných odevov, rovnako ako aj o všetku súvisiacu logistiku.
Martina Bimanová pripomína, že dôležitým faktorom je aj bezpečnosť práce, kedy firmy získavajú kvalitné oblečenie spĺňajúce všetky bezpečnostné normy a pravidlá. Bezpečnejšie pracovné odevy totiž prispievajú aj k poklesu vážnych pracovných úrazov. Podľa analýz Národného inšpektorátu práce bolo na Slovensku v mesiacoch január až november 2025 registrovaných viac ako 6 700 pracovných úrazov, pričom za rok 2024 ich bolo cez 7 800. V priemere raz za mesiac dochádza aj k fatálnemu pracovnému úrazu. Dlhodobo pozorujeme pokles v počte pracovných úrazov na Slovensku, k čomu prispieva mnoho bezpečnostných faktorov, vrátane kvalitnejšej a modernejšej starostlivosti o pracovné oblečenie.
Práve o ochranné pracovné odevy je preto najväčší záujem – je to oblasť, ktorá je dôležitá nielen kvôli bezpečnosti zamestnancov, ale aj z legislatívneho hľadiska. Na pracoviskách sa deje množstvo nehôd – a ochranné odevy chránia nielen zamestnancov, ale súčasne aj zamestnávateľa. Preto napríklad v zimnom období rastie aj záujem o výstražné odevy.
SLOVENSKÝ KLIENT JE NÁROČNEJŠÍ
O spoločnosti CWS Workwear
CWS Workwear patrí medzi lídrov v oblasti servisu pracovných odevov a poskytuje komplexnú službu Workwear as a Service, ktorá firmám zabezpečuje pracovné odevy na mieru s dôrazom na ochranu, kvalitu a dlhú životnosť. Spoločnosť funguje na princípoch cirkulárnej ekonomiky a dlhodobo sa zameriava na udržateľné riešenia, ktoré znižujú environmentálnu záťaž. CWS Workwear pôsobí v 15 krajinách Európy a zamestnáva viac ako 5 300 odborníkov na viac ako 100 pracoviskách. Denne poskytuje svoje služby viac ako 35 000 zákazníkom a stará sa o pracovné odevy pre približne 1,5 milióna ľudí.
Slogan spoločnosti „Work your style. Pre vás, pre vaše podnikanie, pre planétu.“ vystihuje jej prístup k zákazníkom, podnikaniu aj zodpovednosti voči životnému prostrediu.
Viac informácií na cws.com/sk-SK.
