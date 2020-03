Záujem o služby internetového obchodu výrazne rastie

Bratislava 18. marca (TASR) - Na zavádzanie sprísnených opatrení proti šíreniu sa nového koronavírusu priebežne reaguje aj internetový obchod Mall.sk. Okrem preventívnych krokov na zvýšenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov sa predajca sústredí aj na stále sa meniace potreby zákazníkov.



Podľa Igora Matejova z Mall Group výdajná sieť momentálne funguje bez obmedzenia. Aktuálne majú slovenskí zákazníci k dispozícii 10 Mall Shopov, viac ako 200 partnerských Mall Pointov po celom Slovensku a 63 Mall Boxov. Aj v období stále sa sprísňujúcich opatrení proti šíreniu sa nového koronavírusu sa obchod snaží neobmedzovať zákaznícky servis, napriek tomu však apeluje na maximálnu prevenciu vo forme obmedzenia osobného kontaktu na čo najnižšiu možnú mieru.



"Našich zákazníkov prosíme, aby počas tohto obdobia nechodili vybavovať reklamácie a vrátenie tovaru osobne do našich predajní. Ak chcú svoj tovar reklamovať alebo vrátiť už teraz, môžu ho poslať poštou alebo kuriérom na adresu Mall.sk na Galvaniho 6 v Bratislave. Lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu alebo reklamácie, ktorá končí počas obdobia núdzového stavu vyhláseného vládou SR, sme predĺžili na dobu 14 dní po jej ukončení. Ostatné podmienky pre vrátenie tovaru zostávajú nezmenené," radí Matejov.



Podľa neho je v súvislosti s novými sprísnenými opatreniami, zrejmý výrazný nárast návštevnosti webu a objemu objednávok. Pre veľký záujem zákazníkov zaradil obchod už koncom minulého týždňa do ponuky aj niekoľko trvanlivých potravín, ako sú cestoviny, ryža alebo konzervy. Tieto produkty patria v posledných dvoch týždňoch k najčastejšie hľadaným výrazom a zákazníci majú o ne veľký záujem. "Predali sme už takmer 650 kartónov tovaru, zásob však máme dostatok a sklady dopĺňame niekoľkokrát denne. Zákazníci sa najviac zásobujú v kategórii detskej výživy, kde celkové predaje vzrástli o viac ako 1100 %. Predaj detského mlieka narástol o viac ako 600 %, predaj detských plienok sa zvýšil o 400 %. V kategórii bielej techniky je stále veľký záujem aj o mrazničky a domáce pekárne, ktorých predaje rastú o viac ako 800 %," informuje Matejov.



Ako ďalej uvádza najvýraznejším "skokanom" týchto dní sú šijacie stroje, za posledné týždne predaj narástol o takmer 5000 %. Len počas pondelka ich na Slovensku predali 180 kusov, čo je počet zodpovedajúci skôr bežným týždňovým predajom. Tento nárast je spôsobený najmä tým, že ľudia si šijú ochranné rúška.



Novinkou je tiež extrémny nárast predaja športového vybavenia. Predaje posilňovacích tyčí, činiek a závaží sa medziročne zvýšili 1700 %, v kategórii rotopedov eviduje obchod nárast o 250 %. V súvislosti so stále viac využívanou možnosťou práce z domova si zákazníci vo väčšej miere zaobstarávajú príslušenstvo k notebookom, predovšetkým redukcie, adaptéry, monitory a slúchadlá vhodné na telekonferencie. Záujem o notebooky rastie tiež, nie je však tak dramatický ako v prípade príslušenstva. V týchto dňoch rastú tiež predaje herných konzol.



"Respirátory a antibakteriálne gély sú aktuálne nedostupné. U oboch produktov máme prísľub dodávky ďalších niekoľkých tisíc kusov v horizonte niekoľkých dní. S dodávateľmi komunikujeme niekoľkokrát za deň, bohužiaľ, produkty momentálne vo väčšine prípadov nemajú ani oni," uzatvára Matejov.