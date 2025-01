Záujem o sporenie v 2. pilieri stúpa,vlani pribudlo 126.266 sporiteľov

Bratislava 16. januára (TASR) - Záujem o sporenie v druhom dôchodkovom pilieri vzrástol, vlani pribudlo 126.266 sporiteľov. Do konca decembra minulého roka si sporilo v druhom pilieri viac ako 1,9 milióna Slovákov. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Na základe prvého dôchodkového poistenia (vstupu na pracovný trh), kedy poistencom vzniká účasť v druhom pilieri automaticky, vstúpilo minulý rok do sporiaceho piliera 78.888 sporiteľov. Na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do druhého piliera dobrovoľne vstúpilo ďalších 47.378 sporiteľov. Možnosť vystúpiť z druhého piliera, týkajúca sa sporiteľov s automatickou účasťou, si v minulom roku uplatnilo 2358 poistencov," uviedol Kontúr.



Možnosť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) podľa poisťovne vlani využilo 59.706 sporiteľov. Tento počet približne zodpovedá roku 2023, kedy DSS zmenilo 60.200 ľudí.



Kontúr spresnil, že od roku 2023 sa situácia sporiteľov, ktorí majú záujem o prestup do inej DSS, výrazne zjednodušila, keďže na prestup už nepotrebujú od SP akceptačný list. Zmeniť DSS môžu však len základe prestupovej zmluvy s novou DSS. Obmedzenie spočíva v možnej frekvencii týchto prestupov, keďže prestup medzi DSS je možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.