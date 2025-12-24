< sekcia Ekonomika
Záujem o šumivé vína v Nemecku naďalej klesá
Autor TASR
Wiesbaden 24. decembra (TASR) - Záujem Nemcov o šumivé vína naďalej klesá, pričom rozsah poklesu sa zrýchľuje. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnené tento týždeň, o ktorých informovala agentúra DPA.
Destatis uviedol, že v roku 2024 sa v Nemecku, kde je predaj vína, piva či šampanského povolený od 16 rokov, predalo celkovo 255,3 milióna litrov šumivých vín. V porovnaní s obdobím spred desiatich rokov je to o 19,5 % menej. Na osobu dosiahla spotreba šumivých vín v danom roku približne 4,8 fľaše, zatiaľ čo v roku 2014 to bolo 6,1 fľaše/osoba.
Údaje za rok 2024 zároveň ukázali, že pokles dopytu po šumivých vínach v Nemecku sa zrýchlil. V roku 2023 sa v krajine predalo 267 miliónov litrov šumivých vín, čo v porovnaní s rokom 2015 znamenalo pokles o 17 %.
