Záujem o tzv. mamahotely v Česku klesá, využíva ho iba pätina mladých

Praha 13. februára (TASR) - Záujem o bývanie v takzvaných mamahoteloch v Česku postupne klesá. Zatiaľ čo pred šiestimi rokmi býval s rodičmi každý tretí Čech vo veku od 26 do 30 rokov, v súčasnosti túto možnosť využíva iba pätina mladých. Vyplýva to z januárového prieskumu Asociácie českých stavebných sporiteľní (AČSS), ktorý zverejnil server iDNES.cz.



"Súčasná situácia na realitnom trhu mladým ľuďom a ich túžbe po osamostatnení sa praje. Ceny za prenájom stále klesajú. Významne k tomu prispela aj koronavírusová epidémia. Ceny klesli až o 20 %, čo v prepočte znamená úsporu niekoľko tisíc korún mesačne," uviedol tajomník AČSS Jiří Šedivý. Prenájom pred mamahotelom uprednostňuje v súčasnosti približne tretina Čechov.



Takmer 43 % mladých v Česku si myslí, že ideálny čas na odchod od rodičov nastáva vtedy, keď začnú zarábať. Ukončenie štúdia ako príležitosť na osamostatnenie sa vidí 28 % mladých. Takmer pätina sa domnieva, že je lepšie s odchodom počkať až dovtedy, dokiaľ si nenašetria na vlastné bývanie. Iba 5 % oslovených berie dosiahnutie dospelosti ako kľúčový okamih na odchod od rodičov.



Pri výbere prvého, teda štartovacieho bývania je pre mladých Čechov najdôležitejšia cena a lokalita. Iba zhruba každého desiateho mladého Čecha pri hľadaní bývania zaujíma aj blízkosť rodičov.



Napriek klesajúcim úrokovým sadzbám z hypoték je zabezpečenie si prvého bývania pre väčšinu Čechov stále nákladné. Preto sa najskôr sťahujú do podnájmu. Takto začína šesť z 10 mladých ľudí. Zhruba tretina mladých si prvé bývanie kúpi, a to na hypotéku (11 %), z úspor (7 %) alebo na úver zo stavebného sporenia (4 %).